Barrios del Gran Santo Domingo sufren estragos por falta de agua

Lo que es un servicio indispensable para la ciudadanía, se convierte en la añoranza de algunos sectores capitalinos que sufren los estragos de la escasez de agua en sus viviendas.

Sectores del Gran Santo Domingo, como Las Caobas, El Café y Buenos Aires de Herrera, así como Cristo Rey y Villa Mella, se ven afectados por el escaso suministro del líquido, ya que para hacer uso del mismo deben comprar camiones de agua o mendigar los servicios de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

José Moreno, quien tiene más de 20 años residiendo en el sector Cristo Rey, dijo que desde hace un tiempo el suministro de agua ha sido escaso en su casa,

“Se supone que aquí tiene que llegar el agua los lunes y viernes, pero se quedó en que se supone porque no llega. Ya ha pasado más de medio día y no ha llegado”, señala.

Agregó que el viernes pasado, llegó por menos de una hora “y no me dio tiempo a tomar nada. En esos casos, busco un poco de agua de algún vecino o cercano para poder tener algo de agua en la casa”, explicó Moreno mientras se encontraba en su colmado, que ha sido su sustento desde hace más de 20 años.

Complicado

De igual manera, Ariel Félix, residente en Las Caobas, en Herrera, ubicado en Santo Domingo Oeste, mencionó que para él y su familia ha sido complicado contar con el servicio, ya que las viviendas comparten tubería, por lo que al momento de llegar, el agua no cuenta con la fuerza suficiente para expandirse a todas las casas.

“Cuando viene es un ratico que no da tiempo de llenarse los tubos porque están vacíos, y a la casa ya no llega porque al durar tantos días sin agua dura mucho para subir y ellos, los que la suplen, no le dan tiempo suficiente para hacerlo”, dijo.

Explicó que cuando no pueden llenar ningún envase, “nos juntamos toda la familia para comprar un camión grande de agua en RD$1,000. Cuando veo esas señoras mayores con cubetas, me da pena”, destacó Félix, molesto por la deficiencia del servicio.

Más quejas

Las quejas continúan, pues residentes del sector El Café de Herrera, Santo Domingo Oeste, también expresaron quejas de agua insuficiente en la zona, afectándoles en los quehaceres cotidianos como en la higiene personal, por lo que se han visto obligados a insistir a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para que le suministrara camiones de agua a sus residencias.

“El agua llega martes y sábados, a las 9:00 de la mañana, pero dura menos de una hora y se va. Eso no da tiempo de que podamos tomar un poco de agua, aunque sea para bañarnos ese día”, afirmó Juan Carlos, quien con sus cubetas vacías esperaba la llegada del servicio.

Los comunitarios consultados señalan que la falta de eficiencia por parte de la CAASD les afecta y que se han visto obligados a recurrir a otras alternativas para hacer uso del líquido.