¿Quién es Antonio Espaillat, el gerente de la discoteca Jet Set?

El empresario Antonio Espaillat y propietario de la discoteca Jet Set, es licenciado en administración de empresas, graduado en la Universidad APEC. Nació el 11 de noviembre de 1965 en al ciudad de Nueva York en Estados Unidos y actualmente reside en República Dominicana.

Es presidente de Radio Cadena Comercial, una empresa de comunicación con alrededor de 20 emisoras de radio nacional que incluye Zol 106.5 FM, 91 FM, 98.3 FM y 105.7 FM. Además, es propietario del restaurante Jalao, ubicado en la Ciudad Colonial, así como gerente de la discoteca Jet Set.

Espaillat está casado con Monserrat Namnum con quien procreó dos hijos, Sofía y Ricardo Espaillat.

En febrero de 2022 se integró como asesor honorífico al Consejo Nacional de Drogas (CND).

Este jueves, Espaillat se presentó ante la la Procuraduría General de la República (PGR) junto a su abogado Miguel Valerio por el caso Jet Set. Fue detenido junto a su hermana, Maribel, y las autoridades los acusan de homicidio involuntario.

Por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set donde se desplomó el techo, Espaillat se puso a disposición de la justicia ante la investigación que el Ministerio Público está realizando con el fin de determinar las causas del colapso que le causó la muerte a más de 230 personas.

En un comunicado en nombre de la entidad jurídica “Inversiones E Y L, S. R. L”, la cual figura como la empresa propietaria del Jet Set, agregó que están a la disposición de colaborar con la investigación y de atender y asistir ante cualquier requerimiento que sea solicitado.

Sus declaraciones tras al tragedia Jet Set

Durante una entrevista realizada a la periodista Edith Febles, del programa de televisión El Día, que se transmite por Telesistema 11, expresó que la primera persona que quiere saber qué fue lo que pasó es él.

En el momento del suceso, estuvo de viaje y dijo que era muy difícil que este no asistiera a la discoteca, "normalmente faltaba si no estaba en el país, pero yo siempre iba y mi hermana, o sea, mi hermana y yo éramos los que siempre estábamos ahí. Si yo no estaba, ella siempre estaba y si ella no estaba, siempre estaba yo".

Detalló que desde que se mudó al local donde estaba hasta el día de la tragedia, hace 30 años, el techo tenía plafones de yeso que lo cubrían y, según dijo Antonio Espaillat, existían muchas razones por las cuales estos caían.

Una de las más normales era por el agua de los aires, también obstrucciones en los drenajes, "cosas normales de aires acondicionados", pero dijo que no se daban cuenta de las fallas porque los plafones de yeso no se "abombaban", "los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae".

El abogado del empresario, Miguel Valerio, manifestó que el Ministerio Público ha manejado con "delicadeza" la investigación sobre el colapso y explicó que antes de cualquier postura hay que hacer un peritaje tal como lo está realizando el Ministerio Público.