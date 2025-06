Usuarios del puente de la 17 desconfían de labores de reparación

La preocupación y la frustración crecen entre los residentes en el área y los usuarios del puente Francisco del Rosario Sánchez (de la 17). Las quejas sobre su progresivo deterioro persisten a pesar de la presencia de equipos de trabajo.

Daniel Ríos, un ciudadano que transita diariamente por la zona, compartió su desilusión con las supuestas labores de mantenimiento.

“Quitando peladito y cositas, se pasan el día entero ahí en la sombra, haciendo nada, solo sentados para que uno crea, como si no supiéramos que ellos solo quitan óxido y después todo igual en el puente”, explicó a LISTÍN DIARIO.

Esta percepción de inactividad o de trabajos superficiales es una queja recurrente, compartida también por Florencio Martínez y muchos vecinos que observan de cerca la reparación durante el último mes.

“Esa gente se la pasa ahí disque arreglando el puente y lo que vienen es a hacer cuentos, ellos dicen que lo van a arreglar y solo se ven con un martillo y no hacen nada. Vienen a tirar fotos y al rato se van”, manifestó Martínez, quien lleva 30 años residiendo en el entorno.

Otro residente preocupado es Fernando Acosta, quien dijo que reconoce “ligeros cambios” pero observa que estas intervenciones son insuficientes para abordar los problemas estructurales del puente de la 17.

“Uno ve que se suben, pero lo que no se logra ver es el gran cambio que están haciendo para arreglar el puente y que no se vaya a caer. En algunas partes han cambiado hierro y pusieron vigas nuevas para reforzar las que están, pero eso no es suficiente porque cuando pasan los vehículos, esa junta que está deteriorada y eso se oye fuerte porque esa parte está débil y no la fortalecen. Ellos están desalojando ahora y dándole un cheque para desalojarlos al otro día; quieren el área limpia, pero no tienen forma porque deben dar más tiempo para que busquen casa”, aseveró el señor mientras se encontraba observando la infraestructura.

La ciudadanía exige con urgencia respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes. Consideran imperativo que se implemente una intervención efectiva y transparente que garantice la seguridad y durabilidad del puente Francisco del Rosario Sánchez.

Según denuncias de los vecinos de Los Mina y Los Guandules, desde hace años el puente presenta caída de materiales que sostienen su estructura. Además, hay metales corroídos por el óxido debido a la ineficacia en el mantenimiento.

Letreros que sostienen el material que cae desde la parte de arriba, hierros despegados, huecos entre las juntas que dividen las partes y tornillos despegados, situación que amenaza el bienestar de los ciudadanos que viven debajo del puente.