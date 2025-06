Informe sobre causas del derrumbe del Jet Set está listo y será entregado esta semana, dice Comisión

La comisión especial encargada de investigar las causas del derrumbe en la discoteca Jet Set, informó que el informe preliminar está listo y será entregado esta semana a la Procuraduría General de la República (PGR).

La información fue confirmada por el coordinador de la comisión y director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, quien dijo a Listín Diario que el documento que arrojará las causas del derrumbe de la afamada discoteca, está siendo revisado antes de ser remitido a la PGR.

“Ya el informe se va a la Procuraduría esta semana, en los próximos días eso se cierra, ese expediente, por lo menos en la parte preliminar”, declaró Madera durante una llamada con periodistas de este diario.

Asimismo, aclaró que otros informes, que circulan en las redes sociales estableciendo posibles causas del desplome del techo del Jet Set, no guardan relación alguna con la investigación que realizó a comisión especial.

"No, eso no tiene nada que ver con nosotros, no sé de donde salió ese informe", respondió el ingeniero.

Los miembros de la comisión que investigó el móvil del desplome en el Jet Set, está integrada por: el "ingeniero forense Fierro de la universidad de California"; el ingeniero patólogo Maximo Corominas del Instituto de Eduardo Torrojas, de España; el ingeniero Marcos Paniagua, con maestría en la Universidad Católica de Chile y Remi Luciano, con maestría e ingeniería sismo resistente.

Tragedia

La madrugada del 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, colapsó mientras se celebraba una tradicional fiesta de lunes amenizada por el merenguero Rubby Pérez. El desplome ocurrió a las 12:44 de la noche.

El hecho dejó un saldo de 236 personas fallecidas, y más de 180 heridos, algunos de los cuales han permanecido hospitalizados por semanas.

La tragedia provocó la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría General de la República, así como la conformación de un equipo especial para recibir denuncias de los afectados y familiares de las víctimas.