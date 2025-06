Se mantiene la esperanza de encontrar sana y salva a la niña que fue arrastrada por una cañada en SDN

Para Rosalinda Santana, lo que iniciaría como un día normal de jornada laboral terminaría convirtiéndose en una pesadilla al recibir la noticia de que su hija de cinco años, Yuleili Serrano, había sido arrastrada por la cañada ubicada detrás de su casa.

“A mí me llamaron para decirme que mi papá estaba malo. Yo salí del trabajo y vi toda esa gente y dije que se me murió mi muchacha porque yo estoy viendo a mi papá”, narró con disgusto al descubrir que quien estaba en peligro era su hija y no su padre, como le habían comentado.

El incidente tuvo lugar en el sector Primaveral de Villa Mella, Santo Domingo Norte, alrededor de las 3:00 de la tarde, y ya para las 3:30 de la tarde las autoridades de rescate se encontraban en la zona.

Explicó que la niña se encontraba en compañía de su otra hija, de tres años de edad, además de su hermana, tía de Yuleili, de seis años.

Nunca las había dejado estar en ese lugar solas por el riesgo que representaba y aclaró que, por primera vez, las tres niñas estaban en el lugar solas, sin supervisión, bañándose.

“Ellas se estaban bañando cuando la cañada les subió y la hermanita la tenía agarrada, pero no pudo porque se le zafó. La otra la quería agarrar también y no pudo tampoco”, comentó angustiada al recordar el hecho.

Agregó, además, que ambas niñas fueron a avisar a la abuela del suceso, haciendo rápida alarma entre los miembros de la comunidad.

Operativo de rescate

Más de 19 horas han pasado desde que fue emitida la voz de alarma por la niña arrastrada en la cañada y el equipo de rescate no ha cesado sus labores con el único objetivo de encontrarla.

“Estamos trabajando arduamente desde ayer a las 3:30 de la tarde sin parar. Aquí nadie ha dormido, aquí todos estamos pendientes. Ayer se complicó por la oscuridad, mucho escombro, pero hoy, gracias a Dios, ya se integran los equipos amarillos con la parte de Obras Públicas que tenemos, la parte operativa de la alcaldía y estamos también con los drones”, sostuvo la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.

Continuó agregando que serían añadidos a la búsqueda botes y equipo canino para recorrer, cuantas veces sea necesario, la zona que abarca 1.7 kilómetros y desemboca en el río Yaguasa.

Sobre el paradero exacto de Yuleili Serrano, la hipótesis que sostienen es que puede estar en la parte más baja de la cañada.

“Aquí se arma una especie de cuello de botella con los escombros y puede que esté en estos alrededores”, comentó Aneudy Rodríguez, intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte.

La acumulación de basura en el lugar ha dificultado la búsqueda y equipos como retroexcavadora y pala mecánica han sido utilizados.