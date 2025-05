Cancino Adentro sufre el olvido de las autoridades

A diario, comprar camiones de agua, ir a barrios aledaños para unir mangueras y hasta construir pozos filtrantes por la búsqueda del líquido es la travesía que realizan decenas de familias en el sector Cancino Adentro de Santo Domingo Este, para obtener ese recurso.

Esto es solo una parte de las situaciones que enfrenta la populosa comunidad en SDE, pues desagües obstruidos, calles sin asfalto y un sinnúmero de vías sin rotulación completan las problemáticas de la barriada.

Ante la ausencia de las autoridades durante años, residentes han incurrido en la autogestión de los servicios y construcción de aceras y contenes, recursos que deben ser suplidos por el Gobierno.

Todo esto sucede mientras los años vienen y los años van, y la Alcaldía de Santo Domingo Este, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) siguen escuchando las mismas quejas y, aun así, los problemas persisten.

A un año y un mes de que el gobierno local (alcalde Dío Astacio) asumiera su gestión en ASDE, tras ser escogido en las elecciones municipales del 18 de febrero pasado, son muchos los retos que no ha resuelto el cabildo para la superación de los problemas urbanísticos y de movilidad, declaran vecinos.

Los archivos del Listín Diario registran que en el 2022 el director de la CAASD, Felipe Suberví, visitó la comunidad Cancino Adentro, donde ofreció soluciones a las problemáticas que en la actualidad aquejan al sector.

“Yo vine aquí porque tengo solución, no visito un lugar sin tener respuestas. En Cancino Adentro las cosas van a cambiar a partir de ahora”, fueron las palabras de Suberví, en medio de una reunión con moradores en ese entonces.

Listín Diario visitó el populoso sector en SDE, donde constató el afán diario de los comunitarios para conseguir agua y realizar los quehaceres del hogar. Además del paso por las calles que solo son senderos con baches, hoyos, tierra y polvo.

Los testimonios de quienes residen allí afirman que, por más de diez años, el sector, a pesar del crecimiento y el cambio que ha experimentado, su principal grito de auxilio, “la matriz de la existencia humana y animal”, no ha sido contestado.

sin agua y calles dañadas

La ausencia de este servicio que debe ser suministrado por el Estado los obliga a comprar el agua.

“Tengo más de 35 años viviendo aquí y nunca he recibido el agua de la CAASD porque siempre tenemos que comprarla”, declara Margarita Feliz, quien reside en la calle Rivera del Ozama en la comunidad Cancino Adentro.

Incluso, los que conducen los camiones de venta de agua y de otras compañías, como las recolectoras de basura, se limitan a entrar por esas calles dañadas para no afectar el vehículo.

“No viene ningún camión. No puede bajar porque tienen miedo de voltearse al bajar o subir por aquí”, expresa con preocupación el ama de casa, al tiempo de indicar que diariamente debe abastecerse de ese líquido.

Al consultar los precios de este recurso, comunitarios indicaron que el costo es distinto.

El agua del pozo filtrante se paga mensual y cuesta RD$200. Sin embargo, para llenar tanques son RD$40.

En caso de llenar tinacos o cisternas, el monto es elevado si incluye o no bomba para la distribución, cuyos precios oscilan entre RD$1,100 y RD$1,600.

Incluso, el precio aumenta más cuando el camión debe entrar a calles de pedregales o en mal estado, aseguró Margarita Féliz.

Amado Herrera, de 55 años, es propietario de un taller de mecánica en la calle Camino al Tamarindo; cuenta que desde que llegó a la barriada a la edad de 15 años, siempre el sendero ha sido de piedra y obtener el agua es difícil.

Mientras conversaba con reporteros de este diario, fue certero al decir: “Ustedes no han visto nada; antes la calle estaba peor”.

Al consultarlo acerca de si las autoridades del municipio habían prometido la solución del problema, explicó que la alcaldía actual desconoce la situación.

“En tiempos de campañas políticas los candidatos prometen y todo eso se queda ahí, pero el alcalde actual todavía no ha visto nada, ni ha hecho nada. Los políticos dicen una cosa y no vemos lo que ellos hacen”, dijo el mecánico, haciendo referencia a que los funcionarios del gobierno no combinan las promesas con los resultados.

Directivos del Centro Educativo Hogar de Liliam, ubicado en la calle principal de Cancino Adentro, también dijeron presente al señalar que la principal preocupación en el sector es la falta de agua potable.

“En el sector es muy incómodo recibir el agua con tantas calles que están dañadas”, dijo Janeris Encarnación, docente en el colegio, al tiempo de mostrar cómo los desagües de la comunidad están atascados.