Julito Fulcar presenta “Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Peravia 2025-2055”

El senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación en coordinación con la Alianza Banileja en Santo Domingo presentaron este jueves el “Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Peravia 2025-2055”, el cual busca garantizar el desarrollo ordenado y sostenible de la localidad.

Este proyecto se divide en cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de Peravia, que son: gobernabilidad, gobernanza y articulación pública, privada y comunitaria; población e inclusión social; medioambiente, ordenamiento y adaptación al cambio climático, y economía, financiamiento, asignación y gastos el empleo.

Durante el acto, que fue realizado en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama), el propulsor del proyecto, Julito Fulcar estableció que actualmente el proyecto se encuentra en la fase de elaboración de diagnóstico, y que debajo de los cuatro ejes han conformado 27 mesas de trabajo en las que participan alcaldes y legisladores de Peravia.

“Yo siempre he dicho que todo lo que no obedece a una planificación no es sostenible en el tiempo, lo que no se planifica surge como resultado del azar. Los que no jugamos, los que no creemos en el juego, no creemos tampoco en el azar, creemos en la organización y la planificación”, dijo.

Asimismo, indicó que se estarán realizando una serie de encuentros con los ciudadanos de Peravia para presentar, consultar y escuchar sugerencias respecto a las propuestas que puedan tener para que sean plasmadas en el plan estratégico de desarrollo.

Por su parte, la presidenta de Alianza Banileja, Ana Herrera manifestó que el plan estratégico de desarrollo es una expresión firme de que cuando la voluntad política, el liderazgo comunitario y la planificación estratégica se alinean, los resultados pueden transformar vidas.

“Es el resultado de largas horas de mucho trabajo, compromiso de mujeres y hombres que creen en el potencial de Peravia, que creen en su gente, que creen en su cultura, en su producción, en su territorio, que no se resignan ante los desafíos”, expresó Herrera.