Inician reparación del puente de la 17

Iniciarion los trabajos de reparación al puente Francisco del Rosario Sánchez (puente de la 17). Mientras comunitarios de zonas cercanas aseguraron ayer que desde hace varios días una brigada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra laborando en algunas áreas del viaducto.

Los transeúntes y choferes que se desplazaban por el puente decían mientras cruzaban: “Eso hay que repararlo por abajo, que ya no sirve”. Se referían al corte de suelo que realizaba la brigada en el tramo oeste-este.

De manera visible a los ciudadanos, se hacen trabajos de limpieza del óxido en algunos hierros y los que tienen mayor desgaste están siendo cambiados por nuevos: retiro de planchas, reparación de tuberías y reforzamiento en la herrería.

“No es justo que vengan a limpiar los hierros si eso ya no aguanta, no queremos que lo remienden, pedimos que hagan otro para que ese descanse de tanto peso, porque todos los días era un calvario con las vigas que se caen, no puedo dormir”, señaló Yesenia Ventura, angustiada por el ruido que causan los obreros al despegar el óxido de las vigas.

Contó que ha estado pasando las noches en vela debido al ruido que causan al martillar y despierta desde temprano por la misma causa.

“Está mal que reparen con nosotros aquí abajo porque yo soy una persona enferma y mi esposo sufre de crisis y se pone mal; yo he tenido que salir varias calles después para evitar escuchar los martillos y cosas que usan”, cuentó Ventura.

promesas de un traslado

“Solo prometen y venden sueño”, fue la frase con la que Ventura describió la agonía que vive al desconocer sobre su permanencia en el entorno durante y pos reconstrucción del puente.

“El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, estuvo por aquí en una reunión con los ingenieros que están trabajando en la obra y uno de ellos nos dijo que nos van a desalojar, pero no nos dicen qué día es, ni para dónde vamos y si nos darán algo; no sé si sea sueño porque han hecho varios censos y nunca nos dan nada. Estamos cansados de que nos vendan sueño”, agregó con molestia por no tener respuestas.

Algunas viviendas del entorno cuentan con señalizaciones de las que vecinas dicen que es parte del censo realizado para desalojarlos, pero hasta el momento no han sido notificados.

En respuesta a las denuncias de los ciudadanos, Obras Públicas envió un comunicado en el que estableció que durante la Semana Santa o Semana Mayor se producirá el cierre del puente de la 17 para el mantenimiento necesario.

Además de anunciar que durante este período, para preservar la seguridad de los técnicos, se limitará de forma temporal el paso de vehículos pesados de más de tres ejes.

En los trabajos participará un equipo mixto de “alta calificación” integrado por técnicos dominicanos y especialistas extranjeros, que formarán parte del diseño e instalación original del puente.

En el comunicado, el MOPC asegura que el puente es seguro para su uso y que la estructura posee un sistema articulado de interconexiones que permite una distribución eficiente de la carga.

También destacan que este se mantiene en un monitoreo “constante”, de parte de esa institución, así como de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones y la empresa contratista PINSA.

“Es importante destacar que, aunque puedan observarse signos visuales de desgaste o deterioro en algunas partes del puente, estos no representan un riesgo estructural general. El diseño articulado de la estructura está concebido para absorber cargas y movimientos, lo cual es habitual en infraestructuras de esta naturaleza y antigüedad”, señala el comunicado.

Durante el periodo de cierre, el MOPC señaló que la decisión fue enviada a las compañías de transportes de carga para que usen las rutas alternas.

“Para los vehículos pesados que cuentan con su permiso de la Zona de Acceso Restringido (ZAR) del Distrito Nacional, habrá una ruta establecida por la avenida Kennedy - avenida Francisco del Rosario Sánchez-Josefa Brea, Puente Duarte y las Américas si se desplazan de Oeste a Este. En sentido contrario, para acceder al Distrito Nacional, tendrán como ruta alterna la avenida Charles de Gaulle, avenida Hermanas Mirabal y avenida Máximo Gómez”, reseña un documento enviado a los medios de comunicación.