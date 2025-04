Choferes de la región norte afirman que mantendrán los precios del pasaje

Luego de la colocación del nuevo peaje en el kilómetro 32 de la autopista Duarte los choferes han expresado su incomodidad por el pago del cruce en ambas direcciones lo que califican de “injusticia”, ya que aseguran esto les afectará en las paradas.

Choferes del transporte que se dirige al norte del país expresaron que mantendrán el costo de pasaje pese al aumento del peaje.

Unos de los más preocupados son los transportistas que se dirigen a Villa Altagracia, San Cristóbal debido a que desde ayer la presencia de pasajeros por la parada de carros y autobuses ha disminuido.

“A esta hora (2:00 de la tarde) estamos en Villa Altagracia, pero los pasajeros no quieren montarse porque creen que el pasaje ya subió y no vienen. Incluso yo creo que ni en Semana Santa se verá mucha gente viajando a Villa Altagracia porque la gente no quiere salir”, aseguró Juan David, llenador de carros en la parada del kilómetro 9.

Agregó que este jueves tendrán una reunión para determinar las medidas a tomar para no verse perjudicados. “Si no encuentran una solución para nosotros, tendremos que subir el costo del pasaje a RD$125 porque estamos gastando mucho en peaje”.

Otro que expresó su descontento fue Osorio Díaz, diciendo que no le es rentable trabajar todos los días sin ver resultados luego, ya que debe pagar RD$100 al dirigirse a su ruta de Cotui, Santiago y San Francisco, además de pagar lo mismo al regresar.

“No estoy de acuerdo con ese aumento porque, como está la situación ahora, no es para estar aumentando el peaje y hasta poco pasajero hay”, manifestó Díaz.

Aseguró que el costo del pasaje a Cotui, Santiago y San Francisco continuará en RD$300.

A partir de la puesta en funcionamiento de la nueva estación de peaje en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, el cobro de RD$100 por vehículo ligero se aplicará en ambas direcciones, “tanto al ingresar como al salir de la capital”, informó el director del fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik.

“Este ajuste permite distribuir de manera más equitativa los costos de conservación de la autopista, asegurando las inversiones necesarias para mantenerla en buen estado”, afirmó.

Al momento de la inauguración de la estación de peaje, la institución señaló que cuenta con 22 carriles, 10 de los cuales son exclusivos para el sistema "Paso Rápido" y los otros 12 para el cobro manual tradicional; sin embargo, todos tienen disponible el lector de “Paso Rápido”.

Con esta puesta en funcionamiento, quedará fuera de servicio el peaje ubicado en el kilómetro 25 y, con la reubicación y ampliación de la estación de peaje, se busca que se agilice el flujo de más de 150,000 vehículos que transitan diariamente por esta vía de comunicación.