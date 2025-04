Discapacitados y envejecientes la pasan difícil en Villas Agrícolas

Sin espacios para que las personas con discapacidad y envejecientes puedan reunirse y con sueños de ser tomados en cuenta para las señalizaciones en las vías y asistencia en diversas áreas, son algunos de los obstáculos que enfrentan personas de la tercera edad y con limitaciones físico-motoras en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional.

El desplazarse por las calles del sector cada día es más complicado para quienes tienen alguna discapacidad y el no contar con los mecanismos y un espacio seguro complica la situación en la que viven.

Desesperados por no ser escuchados ante sus reclamos, expresaron sus vicisitudes durante el encuentro “Listín en el Barrio”, organizado por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y encabezado por el director del diario, Miguel Franjul, el editor en jefe, Juan Eduardo Thomas, y el jefe de redacción, Juan Salazar.

El encuentro se realizó en el local del Club Deportivo y Cultural Los Pioneros.

Virginia Reinoso, presidenta de la Fundación de Discapacidad Manos Abiertas, contó que la entidad que ella dirige solicitó un local para los discapacitados del sector desde el 2022 y su última carta enviada data de julio de 2024, dirigida al licenciado Rafael Antonio Burgos Gómez, director ejecutivo de Bienes Nacionales y Consejo Estatal de Azúcar. Destacó que aún no tienen respuesta.

Mencionó que el documento enviado establece que por más de 15 años han observado un local abandonado, ubicado en la calle Sagrario Díaz número 110, entre las calles María Montez, ubicado frente a la escuela Club Deportivo Cultural Dice Juegos, en el sector de Villas Agrícolas, Distrito Nacional. Aseguran que este podría ser del uso de la fundación.

La actividad comercial en el sector también afecta la circulación de peatones.JOSÉ A. MALDONADO/LD

“En noviembre yo fui a hablar (...) uno que estaba ahí me dijo que le diera la copia de lo que hubiese hecho para averiguar y, pues, cuando yo volví para que me dieran la respuesta, porque él me dio la fecha para que vuelva, cuando yo volví, él me dijo que ese local pertenecía a un doctor de por aquí, donde no es así, y a los pocos días ya estaba organizado. Me gustaría saber qué pasó”, explicó Reynoso durante el encuentro.

La Fundación de Discapacidad Manos Abiertas cuenta con al menos 500 miembros registrados, según la presidenta de la organización no gubernamental (ONG).

“Necesitamos un lugar para reunirnos porque estamos en lugares que nos prestan y necesitamos que las personas ancianas o envejecientes tengan en Villas Agrícolas un hogar para que ellos puedan tener mejor condición de vida y donde también tengan medicamentos, comida y otras atenciones, pero nosotros, las personas con discapacidad, necesitamos urgentemente un lugar para (...) que las personas con discapacidad puedan desarrollarse mejor en lo educativo, recreación y asistencia médica”, explicó Rosario, presidenta de la Fundación Manos Abiertas.

Las mercancías colocadas en las aceras obligan a los residentes a circular por las calles.JOSÉ A. MALDONADO/LD

Aseguró que para las personas con discapacidades y envejecientes del sector es complicado trasladar las sillas y mesas de un lugar a otro para realizar actividades propias de la fundación.

Sin lugar para terapias

Otras peticiones que realizan los discapacitados son un personal que les realice las terapias necesarias de acuerdo a cada condición, así como maestros que brindan talleres de lengua de señas a los educadores de los centros educativos, ya que se les dificulta la comunicación con las personas sordomudas.

“Uno va donde den la terapia porque no tenemos, pero en el proyecto tenemos actividades para eso, pero si no tenemos donde darla, no podemos hacerlas. Hay actividades o situaciones que no nos permiten”, resaltó Reynoso.

Algunas personas con discapacidades denunciaron que han sufrido lesiones por caídas en las vías públicas.RAÚL ASENCIO/LD

Agregó que desde el pasado año contaban con el proyecto para los talleres de lengua de señas. “A nosotros lo que nos interesa es que las personas sordas, que son de las personas más marginadas de la discapacidad, se puedan integrar y, si no los entienden, ellos no pueden integrarse”.

Agua contaminada en las casas

El presidente del Consejo de Juntas de Vecinos de Villas Agrícolas, Ariel Modesto Rosario, dijo que en el sector han estado recibiendo agua contaminada con heces fecales y en ocasiones con malos olores.

Este problema se encuentra en la calle Aníbal de Espinosa (antigua 28) con Moca y, a pesar de varias reuniones realizadas con el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Suberví, no han tenido respuesta a esta problemática.

“El agua viene con un colorante que no se sabe de dónde sale, el cual produce un mal olor a un nivel muy desagradable, pero el componente más delicado llegó a un momento de colapso, porque si hay una tubería rota y la contaminación de la calle, el pozo séptico está colapsado, el agua bota y cuando se va el agua, la tubería succiona para atrás. Entonces aquí hay tuberías que por el tiempo están agrietadas y el agua está llegando con heces fecales”, explicó Rosario, preocupado por la situación que afecta a más de 45,000 habitantes de Villas Agrícolas.

Otra problemática con el servicio de este líquido en el sector es su escasez, lo que ha causado revuelo en los moradores, ya que piden la extensión de las horas para recibir en servicio en sus hogares.

Los vertederos improvisados son comunes en el sector Villas Agrícolas.JOSÉ A. MALDONADO/LD

“El agua llega una hora o dos si acaso, un lunes o miércoles hasta un viernes. Necesitamos más horas de agua para poder suplir; ellos prometen traernos camiones de agua, pero eso no se ha hecho”, afirmó Ramón Castro, miembro de la Junta de Vecinos Richard Minier.

Inseguridad ciudadana

Yamka Ureña, secretaria general de la junta de vecinos El Milagro de Todos, contó cómo para los vecinos resulta tormentoso caminar por las calles del sector debido a la falta de alumbrado y vigilancia policial.

“En el perímetro faltan 80 bombillas y presencia de policías por parte de Interior y policía”, dijo Ureña.

Mencionó que semanas atrás una vecina caminaba hacia el lugar donde realiza un curso técnico y fue sorprendida por desaprensivos que la despojaron de sus pertenencias. Describió que es una acción recurrente en las calles Juan Erazo, Sagrario Díaz (antigua 30), Diagonal, Feliz Evaristo Mejía, 32-A y Respaldo Seybo.

Otra situación que preocupa a los vecinos de Villas Agrícolas son árboles frondosos que desde hace tiempo no han sido podados, los cuales dicen que se prestan para que los delincuentes se oculten al momento de realizar sus fechorías.