Friusa vivió presencia militar sin parangón ante jornada de manifestación por caso haitiano

La marcha liderada el pasado domingo por la Antigua Orden Dominicana en el asentamiento de Friusa estableció una muy probable marca histórica en jornadas de manifestaciones, al llevar hasta el despliegue de variedades de equipos y un fuerte contingente de fuerzas militares allí.

El Hoyo de Friusa, ubicado en Bávaro, un distrito municipal en Verón-Punta Cana, de la provincia La Altagracia, vio la presencia de más de 1,000 agentes fueron desplegados durante la manifestación popular.

La Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y Operaciones Especiales, estaban dotados de bombas lacrimógenas, tanques para rociado de agua, camiones de bomberos, unos tres vehículos para introducior a arrestados.

Participantes en la marcha del pasado domingo en Friusa levantan banderas dominicanas, mientras reclaman una solución a la presencia de indocumentados haitianos.LISTIN DIARIO

Estos contingentes no se habían observado en protestas como la realizada hace cinco años en Plaza de la Bandera, protagonizada, en su mayoría, por jóvenes que salieron a manifestarse por la suspensión de las elecciones municipales de ese año.

Tampoco, en las manifestaciones de Marcha Verde, en 2017, cuando tomaron el Parque Independencia reclamando al gobierno combatir la corrupción, ni en las demás manifestaciones antes realizadas por la Antigua Orden Dominicana.

Tampoco este despliegue había ocurrido en las protestas realizadas frente al Congreso, el Ministerio de Industria y Comercio o el Palacio Nacional.

Esta vez, el tema que reunió a cientos de manifestantes en Friusa fue el rechazo a la inmigración ilegal haitiana y su masiva presencia en Friusa.

La marcha fue convocada para las dos de la tarde del domingo 30 de marzo.

A días antes de la jornada, en la zona empezó a ser visible la presencia de agentes policiales y fuerzas militares.

Medios de comunicación se habían hecho eco de las declaraciones que afirmaban que en Friusa no podía entrar la Policía, tales como las pronunciadas en 2022 por Enrique García, entonces director de Migración.

El primer contingente en entrar a El Hoyo de Friusa pertenece a la Policía Nacional.

La Antigua Orden Dominicana, que en esta marcha dejó atrás las consignas de “Ellos allá y nosotros aquí”, “Aquí no caben dos banderas”, y “Si Abinader no los saca, los sacamos nosotros”, tenía previsto recorrer un kilómetro en la comunidad. No obstante, la iniciativa de un grupo de participantes de traspasar el perímetro establecido dio inicio a una serie de disturbios que activaron a los uniformados y sus equipos.

Un grupo de agentes formó una barrera con sus escudos antidisturbios, mientras el otro avanzaba con tanques de agua y bombas lacrimógenas que luego fueron usadas para dispersar a los ciudadanos en varias ocasiones.

De la cantidad de manifestantes que habrían acudido a la marcha aún no se han establecido cifras.

Ángelo Vásquez, líder de la Antigua Orden Dominicana, dijo a la periodista Nuria Piera que tenía unas 600 personas registradas, pero luego de la marcha le dijo a otra periodista, vía telefónica, que no tenía el cálculo.