Residentes en riberas del río Ozama denuncian atropellos por desalojos

Los montos que hasta ahora ha ofrecido la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) por las viviendas de los moradores del sector La Lila, Los Tres Brazos en Santo Domingo Este tiene indignados a los residentes quienes tildan de atropello que el monto por abandonar los terrenos en el que llevan más de una década viviendo no les dé para comprar otra casa.

Estas viviendas en su mayoría están ubicadas a orillas del río Ozama que al ser considerado como un lugar de riesgo y contaminación el gobierno ha dispuesto la intervención de un kilómetro de la zona para su saneamiento lo que implica una serie de desalojos que implica indemnizaciones.

Ramón Cuevas Ramírez quien es una persona no vidente de 74 años afirmó tener 35 años viviendo en su casita de zinc, con una cama y un baño en la zona afectada. Urbe, según cuenta el ciudadano, le ofreció 323,000 pesos por la vivienda que le sirve de refugio ante su discapacidad e incapacidad de trabajar.

“A dónde yo puedo vivir, no hay casa de 300 mil pesos en ningún lado… con eso yo no voy a comprar ni siquiera un solar, un solar está costando 500 mil y 600 mil pesos… mejor que me dejen aquí a pasar todas las amarguras que Dios mande”, dijo Cuevas.

Otra situación similar

La misma situación atraviesa su hijo Jorge Ramírez, quien explicó que no se oponen al desalojo, pero de acuerdo a sus declaraciones esperan que al salir de sus hogares tengan los recursos necesarios para establecerse en otro lugar sin dificultades. Ramírez se desempeña como gomero y vive junto a sus hijas de siete, 11, 12 y 17 años.

“A mí me llamaron hace alrededor de 15 días, ellos me ofrecieron por el núcleo familiar que vivimos seis en la casa 500,000 pesos y por la casa en sí que son los palos, zinc y eso 12,000 pesos…según lo que ellos están ofreciendo no da para uno comprar en otro lugar. Ellos me están mandando a mí y a mis cuatro niñas y a mi esposa prácticamente para la calle, porque un solar ahora mismo en cualquier rincón del país de las regiones pobres vale 300 y 400 mil pesos entonces con qué yo voy a construir”, fue la preocupación que Ramírez externó a periodistas del Listín Diario.

Según las declaraciones ofrecidas por los lugareños el mayor monto ofrecido es el de 576 mil pesos por una casa de bloc, techada de zinc, dos habitaciones una sala y una cocina. Allí vive la familia de Pedro Encarnación Montero.

“Yo eso lo tomé como un atropello porque esa casa yo la hice con mucho esfuerzo, yo gaste más de ahí. La casa mía es una casa de block con hierro y divida con bloc, cobijada de zinc, piso de cerámica. Yo gaste más dinero de lo que ellos me están dando”, dijo Encarnación.

El río se observa por las ventanas

Las casas están ubicadas en las cercanías del Rio Ozama, en algunas incluso se pueden ver las aguas contaminadas y la basura a través de la ventana. Sin embargo, los comunitarios dijeron que “se vive donde se puede”, al referirse a su permanencia y exposición a la contaminación en este lugar.

Este lunes los moradores sostuvieron una reunión entre aquellos que atraviesan la misma situación y en la que acordaron externar su desacuerdo a la Urbe. Ayer, Ramón Acosta dijo que al presentar las inquietudes esta unidad les comunicó que los llamarían, pero la incertidumbre continúa creciendo en la zona.

Estos desalojos forman parte del proyecto de saneamiento y recuperación de las zonas aledañas al río Ozama que lleva a cabo el Ministerio de la Presidencia en combinación con la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) con esto se busca intervenir un kilómetro de la zona y trasladar a las familias en condiciones de riesgo, luego de ser indemnizadas. La inversión de este proyecto es de 61 millones de pesos.