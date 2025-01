Barrios viven sin luz, sin agua y con basura

El mes de enero inició y residentes del Gran Santo Domingo están al grito, no por las deudas en que incurrieron durante las festividades de fin de año, sino porque avanzado el mes, han sufrido un deterioro en los servicios que desde el gobierno debe recibir la población.

Ha sido una constante en sectores como Cristo Rey, Los Mameyes, Villa Duarte, Villa Faro, Los Ríos, Herrera y otros barrios del Gran Santo Domingo la acumulación de basura, los cortes indiscriminados y extensos del servicio energético y la falta de agua potable para realizar los quehaceres en sus hogares.

A todo esto se suma que por esos tres servicios fundamentales tienen que pagar mensualmente tarifas en ocasiones muy elevadas, como el caso de la energía eléctrica, que al parecer, mientras menos luz reciben, más alta es la factura que deben pagar. Lo propio sucede con la basura y el agua que no pueden dejar de pagarlas a pesar de la deficiencia en recibirla.

Los problemas planteados por residentes en los sectores del Gran Santo Domingo, no solo afectan a las amas de casa en los quehaceres, sino particularmente a los comerciantes que día a día buscan en sus negocios el sustento.

La falta de energía y agua potable, así como el cúmulo de basura, son las mayores preocupaciones de residentes en el Gran Santo Domingo.Leonel Matos.

Desde colmados, peluquerías, centros de uñas y otros negocios que subsisten con energía eléctrica, en las últimas semanas han visto disminuir las ventas y los servicios, lo que al final repercute en grandes pérdidas económicas.

queja en cristo rey

En este popular sector del Distrito Nacional, los residentes expresaron su disgusto con la empresa distribuidora de electricidad Edesur, porque los apagones se producen a cualquier hora del día y la noche, en ocasiones extendiéndose por cinco y nueve horas.

Anabela González, quien tiene por ocupación el cuidado y embellecimiento de las manos y uñas, manifestó que en los últimos días su clientela ha menguado pues sin el servicio de electricidad no puede trabajar.

En ocasiones el servicio de energía eléctrica se va a las 7:00 de la mañana y regresa a las 12:00 del día, pero otras veces no es así, indicó la joven manicurista, expresando con pesar que hay días que no puede abrir el negocio, porque no le llega la energía a ninguna hora.

Otros comerciantes que se desempeñan en la venta de embutidos, bebidas alcohólicas y vegetales, en Cristo Rey, donde la mayoría de las familias son de escasos ingresos económicos, denunciaron a través del LISTÍN DIARIO que sus mercancías se dañan con rapidez por la falta de energía.

De manera similar sucede en otras localidades de los municipios Santo Domingo Norte y Este, donde señalaron que las tarifas no corresponden a lo consumido, pues la inestabilidad de la energía eléctrica no permite que los moradores hagan uso de este servicio estatal, el mismo se evidencia en los reclamos sin obtener respuesta de la entidad.

Ese es el caso de Franchesca Encarnación, quien indicó que ha recibido facturas por el servicio de hasta de RD$10,000, sin saber ella cuándo realizó ese consumo tan elevado.

Otros vecinos señalaron que el importe en el servicio de electricidad es variado pero siempre elevado, desde RD$5,000 a RD$7,000.

igual penuria

Para otros barrios como Los Mameyes, Villa Duarte y El Pensador, la inestabilidad en el servicio de energía es constante y eso se une a la falta de agua y la acumulación de basura.

Jonathan Hernández manifestó que desde hace casi un mes no reciben los servicios básicos “y el agua tarda en llegar 20 días y a veces 25”.

Ante esta realidad expresan su inconformidad con las autoridades y, aunque reclaman atención, también buscan alternativas para enfrentar los males que padecen de luz, agua y basura.

Algunos construyendo cisternas, pozos y pagando por la recogida de desperdicios en el sector.