Envejecientes de La Cuaba no cuentan con una casa de acogida

La población más adulta del distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand, carece en su mayoría de ayuda estatal, así como de una casa o centro de acogida de día donde cuenten con atenciones y cuidados médicos, además de alimentos y un espacio para su recreación o esparcimiento.

Así reclamaron dirigentes y comunitarios de la localidad que alberga alrededor de 24,000 habitantes y a pesar de su cercanía al Distrito Nacional, los adultos mayores de la comunidad se encuentran la mayoría excluidos de las ayudas que otorga el Gobierno a través de distintas instituciones.

“En verdad que en eso estamos en cero”, manifestó la presidenta de la Asociación de Junta de Vecinos de La Cuaba, Hilaria Perdomo, tras ser cuestionada sobre si existe una Casa-Centro de Acogida Diurna en la localidad, de las que instala el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

La ausencia de una casa de acogida, así como de otros programas para los ancianos de La Cuaba, fueron algunas de las quejas externadas por los moradores del municipio durante el encuentro “Listín en el Barrio”, organizado por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y encabezado por el director del periódico, Miguel Franjul, y la coordinadora de la Mesa Digital, Coralis Orbe.

En el encuentro participaron también coordinadores de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, representantes de las juntas de vecinos y asociaciones.

“La mayoría de los adultos mayores no están recibiendo la ayuda que debería recibir del gobierno, no es que no tenemos, pero en su gran mayoría no la están recibiendo”, indicó Hilario, refiriéndose a servicios como la tarjeta del programa gubernamental de protección social Supérate o el programa “Senasa Cuida de Ti”, del Seguro Nacional de Salud, dirigido a los adultos de 65 años en adelante y con el que se busca reducir los niveles de malnutrición y mejorar su calidad de vida.

Discapacitados

Otro sector olvidado en La Cuaba son las familias que tienen miembros con cierto tipo de discapacidad motora, que conforme a los comunitarios no cuentan con las condiciones económicas suficientes para brindarles una mejor calidad de vida y acorde a su condición.

“No tenemos uno que cuente con la ayuda necesaria del gobierno para esas familias que en verdad la gran mayoría de nuestra comunidad son de bajos recursos y esas familias, donde hay adultos y hay mayores no tienen ningún apoyo”, sostuvo la dama al tiempo de explicar que las condiciones son tan complicadas como diversas.

“Tenemos personas que tienen hidrocefalia, que se les ha hecho cirugías, pero no han podido rebasarlas, también tenemos personas que están completamente en una cama, tenemos personas que también son sordo-mudos y personas que están en silla de rueda”, manifestó.

Los jóvenes

Con una población estudiantil universitaria de aproximadamente 600 jóvenes y dos autobuses para viabilizar su transporte, las quejas en este sentido persisten en La Cuaba, esto debido a la falta de subsidio de combustible.

Marielis de los Santos, presidenta de la Asociación de Estudiantes de La Cuaba, manifestó que durante el transcurso del 2024 la Junta Distrital que anteriormente les suministraba el gasoil, no lo ha hecho.

Eso ha provocado que únicamente utilicen un autobús y limiten los viajes, debido que diariamente consumen un mínimo de RD$2,000 y con el monto que le cobran a los estudiantes no es suficiente para costearlo y pagar mantenimiento.

“Es una situación que nos preocupa porque ya el año que viene siguen saliendo los estudiantes del politécnico, del liceo los cuales también utilizan el transporte”, indicó.