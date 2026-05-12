Accidentes de tránsito han dejado 897 muertes en 2026

Los accidentes de tránsito han dejado 897 defunciones registradas en República Dominicana en lo que va de 2026, según estadísticas del Observatorio Nacional del Registro Civil (Onarec), institución encargada del análisis y transparencia de procesos del Registro del Estado Civil.

Las cifras corresponden únicamente a muertes por accidentes tránsito registradas hasta la fecha en el sistema del organismo.

Uno de los accidentes mortales más recientes registrado fue en la avenida Fabio F. Herrera de Baní, municipio cabecera de la provincia Peravia, donde en un accidente múltiple murieron dos personas.

De igual forma, en horas de la madrugada de ayer lunes se registró la colisión de un vehículo con un poste del tendido eléctrico en la avenida George Washington esquina Alma Mater de la capital. La conductora fue trasladad por miembros del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

El informe del observatorio nacional refleja que la mayoría de las víctimas fatales son hombres. Del total de 897 defunciones registradas por accidentes de tránsito, 786 corresponden a hombres, equivalentes a 87.63 %, y 111 a mujeres, para un 12.37 %.

Entre los municipios con mayor cantidad de defunciones figuran Santo Domingo Este, con 64 casos; Santiago de los Caballeros, con 61; Santo Domingo Norte, con 49; y el Distrito Nacional, con 41.

También aparecen entre las localidades con más registros La Vega, con 36 fallecimientos; San Cristóbal, con 34; Higüey, con 31; y La Romana y San Pedro de Macorís, ambos con 27 muertes.

Otros municipios incluidos en el reporte son Bonao, Moca, Santo Domingo Oeste, Punta Cana, Azua, Los Alcarrizos y Puerto Plata.

Asimismo, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), perteneciente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), reportó que el 11.2% de los fallecidos están en edades que oscilan entre 30 y 34 años.

En la última semana, según los reportes encontrados a través de la iniciativa de tráfico expreso, hubo al menos 10 accidentes de tránsito.

Dentro de los siniestros viales registrados más comunes se encuentran deslizamiento de un camión cargado de arena en la Circunvalación Santo Domingo, una furgoneta accidentada en la avenida Ecológica en Santo Domingo Este y un vehículo volcado en la Autopista Duarte en dirección hacia el Cibao.

En contraste con los datos de la JCE, el Opsevi ha reportado 793 fallecidos dentro de un total de 807 incidentes de tránsito.

Según el observatorio, de los meses que han transcurrido, el “más crítico” ha sido enero con un total de 195 personas fallecidas, le sigue marzo con 185, febrero con 164 y abril con 166. El promedio total de estos cuatro meses es de 66.08 fallecidos por mes.

Según la naturaleza del accidente vial, en este año se han registrado 414 muertes por colisión con motocicleta, representado el 52.2% del total; 199 por deslizamiento o volcadura, siendo igual al 25.1%, y 102 fallecimientos por atropello a peatones, que representa el 12.9%.

Otras causas han sido colisión entre vehículos con 52 decesos, seis fallecidos por atropello a animal, tres por colisión entre motocicletas y una por el choque entre vehículo y motocicleta.

Por otro lado, según los datos del organismo, los fallecidos por tipo de vehículo involucrado corresponden a un total de 249 decesos por motocicletas, 165 por automóviles, 117 fallecidos por vehículos de carga, 88 muertes correspondientes a jeepetas, 44 por camionetas, 13 muertos por autobuses y cuatro en su condición de peatones.

Las vías que representan el mayor riesgo y número de fallecidos, según las informaciones presentadas, son la Autopista Duarte con 97 fallecidos, la Carretera Sánchez con 59 muertes, la Autovía del Este con 16, Autopista 6 de Noviembre con 12 fallecidos, Autopista Las Américas con 10, Autopista Dr. Joaquín Balaguer con ocho y la Autovía del Coral con cuatro decesos.