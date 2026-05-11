Recientes estadísticas registran 32 feminicidios

República Dominicana continúa enfrentando una alarmante cifra de violencia de género.

En lo que va de 2026, el país ha registrado entre 22 y 32 feminicidios, de acuerdo con distintas estadísticas que ofrecen por separado la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial.

Durante el primer trimestre de este año se contabilizaron 22 mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas. Sin embargo, reportes más recientes del Ministerio de la Mujer elevan la cifra a más de 27 casos registrados hasta mayo, mientras el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial, registra un total de 32 casos.

Asimismo, informes oficiales destacan que muchas víctimas habían denunciado situaciones de violencia previamente o convivían en entornos marcados por amenazas, agresiones físicas y control psicológico. Especialistas consideran que esto refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, seguimiento y protección para mujeres en situación de riesgo.

Las provincias con mayor cantidad de reportes continúan siendo el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia y Puerto Plata.

Durante los primeros meses de 2025, se reportaron 59 feminicidios en República Dominicana, perpetrados por parejas o exparejas, lo que representó una reducción aproximadamente 17% respecto al año 2024, cuando se registraron 71 casos.

Uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía y las autoridades es la cantidad de niños y adolescentes que quedan en condición de orfandad tras estos crímenes.

Datos presentados por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) indican que solo en 2024 los feminicidios dejaron decenas de hijos sin sus madres, generando profundas secuelas emocionales en la vida de cada uno.

años anteriores

Por su parte, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, señaló que entre 2005 y 2019 el país promedió cerca de 97 feminicidios anuales, con años que superaron los 130 casos.

Desde 2020, según explicó la funcionaria, el promedio anual descendió a alrededor de 63 feminicidios, aunque insistió en que la meta sigue siendo evitar que más mujeres pierdan la vida a causa de la violencia machista.

Además la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó en noviembre de 2025 que las autoridades observaban una tendencia a la baja en los feminicidios y denuncias de violencia de género, aunque reconoció que la problemática continúa siendo una prioridad nacional.

caso más reciente

El caso más reciente ocurrió el pasado 6 de mayo la joven Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, fue asesinada a tiros por Railin de la Rosa Moquete, de 31 años, quien supuestamente mantenía una relación sentimental con la víctima.

Ante el incremento de los casos y la preocupación social generada por esta problemática, el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía han anunciado nuevas estrategias de prevención, campañas de orientación y fortalecimiento de los programas de atención integral para víctimas de violencia de género.

Las autoridades también han reiterado el llamado a denunciar “cualquier” situación de violencia intrafamiliar o amenazas contra mujeres, al tiempo que organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que el combate a los feminicidios requiere no solo acciones judiciales, sino también educación, prevención y cambios culturales que permitan erradicar la violencia machista en la sociedad dominicana.

La cifra se muestra con una leve reducción los casos comparado con años anteriores, sin embargo, es considerada alarmante por los ciudadanos.