Bryan Rafael Gómez: El dominicano liberado por jueza en EEUU y que está acusado de homicidio en RD

Un error de las autoridades de los Estados Unidos mantiene la búsqueda del dominicano Bryan Rafael Gómez, acusado supuestamente en el país por homicidio.

Según los informes, este joven llegó a Estados Unidos de forma ilegal, por Lukeville, Arizona, en 2022.

De acuerdo a las informaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el 24 de enero de 2023, un Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional de Santo Domingo emitió una orden de arresto en contra de Bryan Rafael Gómez por homicidio.

El 4 de abril de 2026, el Departamento de Policía de Worcester lo arrestó acusado de abuso doméstico en ese país. Tras una fianza de 500 dólares quedó en libertad y ese mismo día fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para su deportación.

Al ser presentado ante la jueza del Tribunal de Distrito de Rhode Island, Melissa R. DuBose, el 28 de abril de 2026, volvió a quedar en libertad tras una petición de hábeas corpus.

El pasado 30 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un comunicado en el que acusaba a la jueza de ser una activista del expresidente Joe Biden y de haber liberado a un “violento criminal”.

“Un juez activista designado por Joe Biden liberó a este asesino buscado, devolviéndolo a las comunidades estadounidenses. Este es otro ejemplo de un juez activista que intenta frustrar el mandato del presidente Trump, otorgado por el pueblo estadounidense, de expulsar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales de nuestras comunidades. Bajo la presidencia de Trump y la secretaría Mullin, el DHS continuará luchando por la expulsión de los inmigrantes ilegales con antecedentes penales que no tienen derecho a estar en nuestro país”, declaró la subsecretaria interina Lauren Bis.

Sin embargo, el Departamento de Justicia del Distrito de Rhode Island emitió, el primero de mayo, un comunicado aclarando que “la jueza DuBose no tenía conocimiento, en el momento de su fallo, de que Gómez era buscado por las autoridades de la República Dominicana”.

Ante esto, la jueza ha vuelto a dictaminar que Bryan Rafael Gómez vuelva a ser detenido por el ICE.

Mientras las autoridades investigan al fiscal federal Kevin Bolan en relación con la liberación de este joven dominicano, su abogado comunicó durante la semana que este se entregaría de forma voluntaria en la Oficina de Campo del ICE en Boston; sin embargo, esto no ha sucedido y el ICE mantiene una búsqueda activa en contra de este dominicano.