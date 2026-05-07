La Fundación Tzu Chi celebra 60 años en el Listín Diario

La fundación budista taiwanesa Tzu Chi en República Dominicana con sede Taiwán, enfocada en la ayuda humanitaria y el medio ambiente, celebró su 60 aniversario en el periódico Listín Diario, en un acto dirigido por el director del medio, Miguel Franjul.

El momento dio inicio con palabras de Franjul destacando la importante labor de la fundación que se ha dedicado a ayudar a los necesitados, al donar zapatos y demás elementos del sustento, la promoción del cuidado al medio ambiente, con prácticas que incluyen la realización de pantalones, bolígrafos y recipientes con botellas de plástico.

La representante de la organización, Mariana Ju, expresó “la palabra ai no solo significan inteligencia artificial, en chino ài significa amor, algo más importante que la inteligencia artificial”, al mostrar una tarjeta que un lado tenía escrita la palabra y en el otro unos corazones dibujados simbolizando el amor.

En su visita a la redacción, con ayuda de una periodista preguntaron los años de nacimiento para saber qué animal les correspondía, esto con el propósito de entregarles a quienes estuvieran en los grupos de edad, unos llaveros con el animal, en este caso fueron caballos.

Asimismo, entregaron unas tarjetas rojas con diseños tradicionales, proverbios con el enfoque en el presente, porque el pasado ya pasó y solo podemos influir en el ahora, una figura 3D, junto a 3 semillas de arroz que simbolizan la humildad.

Mientras entregaban pastel empacado en recipientes ecológicos. El periodista Luis Beiro aprovechó para compartir sobre cómo era la relación de Taiwán y República Dominicana.

“La embajada de Taiwán era la única que venía personalmente a felicitar a los periodistas en su día, con regalos con regalos como pasteles, tarjetas de felicitación con su agregado cultural, el representante saludaba y felicitaba uno a uno, los tiempos cambian pero Tzu Chi (La fundación) como la embajada aquí, a través de Mariana que es la representación de Taiwán, ella mantiene viva la imagen de su patria y nosotros ante ella nos sentimos en deuda por ese gesto que tenían los taiwaneses", añadió Beiro.