San Juan marcha este domingo en contra de la explotación minera

Con el lema “San Juan defiende su agua; el agua no se negocia. Se defiende”, el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida anunció la convocatoria de una marcha pacífica para este domingo 3 de mayo en rechazo de la explotación minera en la provincia San Juan.

La convocatoria está pautada para la 1:00 de la tarde con dos puntos de salida simultánea: el primero, desde el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Juan; y el segundo, desde el Arco del Triunfo de la misma provincia.

Según los organizadores, la manifestación saldrá desde el Arco de Entrada de las Maguanas a las 2:00 de la tarde, pasando por el parqueo en el play de Sabaneta hasta llegar al muro de la presa.

También informaron que dispondrán de dos autobuses gratis en Santo Domingo para las personas que deseen trasladarse a apoyar la marcha.

El primer autobús estará ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, en la estación del Metro Juan Bosch, a las 7:00 de la mañana.

El segundo, estará en la avenida Alma Mater esquina Correa y Cidrón, en la puerta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a las 9:00 de la mañana.

Otras marchas y manifestaciones han tenido lugar estos últimos días en la provincia que se ubica al suroeste del país en oposición a que se realicen actividades mineras exactamente donde está la mayor producción de agua de la cordillera Central que alimenta la zona norte y sur.

Días atrás, el presidente Luis Abinader se pronunció sobre el proyecto minero tras ser consultado sobre el tema por el diputado por San Juan, Frank Ramírez, respondiendo: “No puedo opinar porque todavía no tengo ninguna documentación, ningún estudio que diga si es factible o no es factible”.

Luego, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, dijo que el proyecto minero de la empresa GoldQuest, no cuenta con autorización de explotación y pasa por una evaluación ambiental, para determinar si es viable científicamente y cumple con estándares nacionales e internacionales.

El senador por la provincia, Félix Bautista, señaló que del afluente se alimentan las presas de Sabaneta, Palomino, Sabana Yegua y Monte Grande, además dijo que esas aguas se utilizan para la producción agrícola, la generación de energía y el consumo humano y los residuos serían vertidos en sus embalses.

Contrario a esto, el legislador consideró que la provincia debe convertirse en un distrito energético, que produzca energía limpia y de agua.

La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Confederación del Episcopado Dominicano (CED) también se pronunció a través de un comunicado demandando proteger el área ecológica de actividades mineras.

Diferentes sectores también mostraron su apoyo a las comunidades que se mantienen en la defensa de la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.