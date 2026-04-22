UCNE respalda propuesta de pacto contra la violencia y creación de observatorios

El rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), reverendo Isaac García de la Cruz, manifestó su respaldo a la propuesta de la procuradora general de la República (adjunta), Yeni Berenice Reynoso, sobre la firma de un Pacto de Estado contra la Violencia.

El rector consideró que esta iniciativa representa un llamado oportuno a la corresponsabilidad de los distintos sectores de la vida nacional, medios de comunicación, academias, Estado y sociedad civil, en la construcción de una cultura de paz y respeto al orden jurídico.

García de la Cruz expresó su firme apoyo a las conclusiones derivadas del reciente “Foro sobre Crimen, Seguridad y Violencia”, organizado de manera conjunta por el periódico Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), escenario donde la procuradora planteó la firma del referido pacto.

A través de una misiva dirigida a Miguel Franjul, director del Listín Diario, García de la Cruz valoró el encuentro como un aporte significativo al diálogo nacional, destacando la necesidad de abordar la criminalidad desde una perspectiva científica y colaborativa.

Universidades como centros de investigación

Asimismo, la UCNE se sumó al acompañamiento institucional de la propuesta del magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, quien sugirió articular una red de observatorios de violencia y criminalidad integrados por las Instituciones de Educación Superior (IES).

Para la rectoría de la UCNE, esta iniciativa resalta el rol estratégico de las universidades en el análisis riguroso de datos, la realización de estudios interdisciplinarios y la comprensión de factores estructurales como la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades.

De igual forma, subraya la importancia de contribuir al diseño de estrategias estatales basadas en evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos.

Reconocimiento a la iniciativa

El rector García de la Cruz felicitó al Listín Diario y a la UASD, representada por su rector, Editrudis Beltrán Crisóstomo, por liderar este espacio de reflexión que reunió a más de veinte expertos para buscar soluciones integrales a los desafíos de seguridad que enfrenta la sociedad dominicana.

La propuesta de la procuradora se produjo en el marco del evento encabezado por Miguel Franjul, quien originalmente planteó la realización del foro a través de un editorial publicado el pasado 16 de marzo.

Esta iniciativa para suscribir un Pacto de Estado también ha sido acogida por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJES).

Dichas instituciones coinciden en que el fenómeno criminal ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones de forma aislada, por lo que requiere un abordaje integral, sistémico y participativo.

el foro

El foro contra el Crimen y la Violencia fue realizado el pasado martes 14 de este mes de abril, teniendo como escenario el Aula Magna de la UASD. La iniciativa de Listín Diario y auspiciada por la UASD, contó con una masiva participación de diferentes sectores de la vida nacional.