Hospital Salvador B. Gautier aún espera su remozamiento

El pasado mes de septiembre de 2025, el entonces director y actual ex director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció una inversión superior a los RD$650 millones de pesos como parte de un plan de remozamiento del hospital Salvador B. Gautier.

A siete meses del anuncio, no hay indicios de iniciarse los trabajos de construcción en el centro de referencia nacional, basado en la docencia e investigación, mientras se evidencia un total deterioro tanto interno como externo de las instalaciones.

Óxido en plafones, baños en mal estado, filtraciones en las paredes, moho y otras problemas son visibles en el Gautier.

Con ese presupuesto, anunciado el pasado año, se intervendrían “áreas críticas” que tiene el hospital, como la emergencia, que según indicó Lama, sería sometida a reestructuración para adecuar los espacios físicos.

También indicaron las autoridades que se intervendrían diez quirófanos, el área pre y postquirúrgica, climatización, iluminación y mobiliario clínico de estas áreas.

Además, serían remozadas 165 habitaciones y baños, el área de odontología y la fachada externa del centro médico, que incluiría la adecuación de parqueos, áreas verdes y alumbrado perimetral.

De la inversión total de RD$655,357,692 millones, RD$455,357,692 millones serían destinados a la obra civil y unos RD$200 millones al equipamiento médico.

Según los planes de las autoridades de entonces, en octubre de 2025 se realizaría el proceso de licitación y para enero de 2026, la adjudicación. Desde marzo hasta abril de 2026 los trabajos de construcción se iniciarían para hacer entrega de la obra culminada en el primer cuatrimestre del año 2027.

Visible deterioro se observa en una de las paredes externas del Hospital Salvador B. Gautier.Raúl Asencio

"Tendremos una entrega, si no ocurre ningún contratiempo, completa, al cien por ciento, en el primer cuatrimestre del 2027, con un tiempo de ejecución de doce meses aproximadamente; claro, hay áreas que posiblemente serán entregadas antes", expresó Lama en ese entonces durante un encuentro con la prensa y el personal de salud del hospital.

El hospital ha sido epicentro y motivo de diferentes concentraciones, denuncias, protestas por el mismo personal médico debido a las condiciones de deterioro del centro.

En las concentraciones denunciaban la situación de hacinamiento en el área de emergencia, la necesidad de condicionamiento del área de internamiento y garantizar la seguridad del personal médico en el área de urgencias.

No obstante, hasta la fecha nada se ha hecho.

pacientes reaccionan

Tras una visita de periodistas de Listín Diario por el hospital, algunos pacientes fueron consultados sobre la prestación de los servicios y el estado de las instalaciones del Gautier.

“Desbaratado no, desbaratadísimo está eso ahí adentro”, era una expresión común entre algunos de los pacientes consultados.

Ana María, quien se trasladaba con su madre desde la provincia de La Romana, no solo abordó la situación del hospital, sino también la de la atención al usuario, aunque felicitó las atenciones médicas.

“Eso está deteriorado, falta más arreglo, más reparación. Aquí vienen muchas personas, esto se pone terrible, hoy mismo tuve yo que hacer un proceso terrible para poderla consultar. El proceso no fue fácil, pero nos atendieron”, expresó otro familiar de una paciente que fue operada en la rodilla.

Tras agregar: “Gracias a Dios los médicos hacen buen trabajo, de ellos uno no se puede quejar, pero el hospital está deteriorado. En facturación tardan mucho, yo entiendo que hay muchos pacientes, pero el personal debería ser más, más ágil y un personal adecuado a la necesidad del paciente que no sean personas que den boches, que le hablan mal a cualquiera”.

El Hospital Bienvenido Gautier fue construido el 24 de octubre de 1951.