Comerciantes reconocen a Miguel Franjul por aportes al periodismo

La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) reconoció ayer al director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, por los aportes realizados al periodismo del país en más de 58 años de trayectoria profesional.

La junta directiva del gremio visitó las instalaciones de este rotativo, donde le entregó a Franjul un pergamino para agradecer su “firme defensa de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

“Su dirección al frente del decano de la prensa nacional es testimonio de ética, sensibilidad humana y compromiso inquebrantable con los valores cristianos y la Patria. Un testimonio de gratitud y admiración de nuestro sector comercial y empresarial”, establece el documento.

Al recibir la distinción, Franjul agradeció a los miembros de Fenacerd por la interacción que han tenido con el Listín Diario, que ha servido como un espacio para visibilizar las solicitudes y demandas en favor del comercio local.

“Es una relación que viene desde hace mucho tiempo, un testimonio como este me enaltece mucho y quiero aprovechar este momento para indicarles que la misión del Listín frente a la sociedad es acompañar a todos los ciudadanos en la promoción de sus aspiraciones”, expresó Franjul.

En el encuentro participó el presidente de la entidad, Manuel Acosta Aquino, quien estuvo acompañado del vicepresidente, Francisco Castillo; la secretaria, América García; la directora de Asuntos Sociales, Rosa Peña; la tesorera, Wendy Payano; y el expresidente, Manuel Ortiz.

El director del Listín Diario aprovechó la ocasión para reafirmar la postura del periódico de seguir realizando campañas a favor de las comunidades, “especialmente con los más vulnerables y más necesitados”.

“El Listín Diario se aboca a desarrollar un gran esfuerzo para promover una mejor convivencia de los ciudadanos, ya que han asomado signos muy preocupantes de que hay violencia generalizada, hay mucho rencor en la sociedad dominicana y por eso necesita buenas dosis de cordura y fraternidad”, expresó a los representantes de Fenacerd.

Franjul invitó a los integrantes del colectivo de productores y los demás sectores de la sociedad a unirse en la promoción de una campaña de concientización, con el objetivo de ofrecerle a la población “un mayor sentido de convivencia, ver si podemos restablecer los niveles de paz y tranquilidad”.