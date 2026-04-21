Se incrementarán los aguaceros; aumentan a 11 las provincias en alerta

Unas 11 provincias permanecen en alerta verde ante la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, que continúa afectando el territorio nacional con fuertes lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento durante las próximas horas.

Bajo este aviso se encuentran las demarcaciones Monseñor Nouel, Monte Plata, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, San Juan, Elías Piña, La Vega, San José de Ocoa, Monte Cristi.

Recomendaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Esto debido a posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra. Además, queda prohibido el acceso a los bañistas al río Nizao.

La entidad también exhorta a los conductores de vehículos a tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.

Informe de Indomet de la tarde del martes

"Una vaguada asociada a un sistema frontal, ubicada al noroeste del país, en combinación con el viento cálido del este/sureste, inducirá incrementos nubosos generadores de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre las localidades de las provincias de La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Independencia y Elías Piña. Esta actividad de precipitaciones durante el transcurso de la tarde y las primeras horas de la noche se extenderán hacia otro sectores cercanos tales, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat y Puerto Plata, entre otras zonas aledañas".