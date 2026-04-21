Estas son las provincias dominicanas con mayor cantidad de jóvenes

Tres de cada 10 personas en República Dominicana tienen entre 15 y 35 años de edad. Esta es la extensión de años que, de acuerdo a la ley 49-2000 sobre la Juventud, define el rango de edad en que una persona es considerada joven.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 establece que el 34.44% de toda la población dominicana es joven. El 50.44% de la población joven son mujeres y el 49.56% hombres.

Los datos agrupados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) indican que en la provincia La Altagracia es donde se encuentra el mayor número de personas con edades entre 15 y 35 años. Del total de personas, en esa demarcación la población de jóvenes alcanza el 38.23%; a esta le sigue Pedernales con 36.99%; La Romana con 35.62%; Santo Domingo con 35.41%; San Cristóbal y San José de Ocoa con 35.6%, respectivamente.

Asimismo, señalan que 6 de cada 10 jóvenes dicen no ser afrodescendientes. Del total, un 58.01% de hombres dijo no serlo y un 61.19% de mujeres respondió de la misma forma.

Una persona afrodescendiente, según la definición del Diccionario de la Lengua Española, es aquella descendiente de africanos nacida fuera de África, que puede o no tener rasgos físicos asociados con la negritud.

Según las gráficas compartidas por la ONE, las mujeres desde los 15 años en adelante empiezan a vivir en uniones tempranas, a diferencia de los hombres, que tienen mayor incremento desde los 20 años en adelante.

Las mujeres también se convierten más temprano en madres que los hombres en padres. La infografía no desarrolla de forma clara los datos para la interpretación.