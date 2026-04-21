Faride: Pacto nacional contra la violencia debe involucrar a todos los sectores

El pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad propuesto por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, debe involucrar a todos los sectores de sociedad civil, dijo el lunes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La semana pasada el periódico Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebraron el Foro Nacional sobre Crimen, Seguridad y Violencia, que reunió 18 expertos y autoridades en cuatro paneles de discusión.

La procuradora indicó que el país “necesita firmar” un Pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad, “que todos los sectores podamos construir”.

Preguntada por la propuesta de Reynoso, la ministra de Interior respondió: “Ese pacto es parte de una preocupación que se manifiesta en esta fuerza de tarea conjunta”, la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que se celebra todos los lunes en la Policía.

Faride Raful, habla en rueda de prensa.Listìn Diario

Raful también reaccionó a la muerte del chofer Deivy Abreu Quezada en Santiago por parte de una turba de motociclistas. Abreu Quezada trabajaba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago.

El hecho ocurrió el viernes luego de que el chofer chocara una motocicleta, lo que provocó una discusión que escaló a una persecución y terminó con el ataque de la turba, según informó la Policía.

Por el caso del chofer, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete personas implicadas.

Raful afirmó que las autoridades deben actuar conforme a la ley y garantizar el debido proceso en estos casos, aunque reconoció que tienen un “desafío” para que los ciudadanos “entiendan que hay que cumplir la ley”.

“En ese pacto que dice la procuradora, también los medios de comunicación, los actos de la política nacional, los educadores, las academias, tenemos que definir cuál es el rumbo de esta sociedad”, dijo.

desorden de los motoristas no puede seguir

La ministra de Interior también dijo que el desorden en el que incurren muchos motociclistas en República Dominicana “no puede seguirse permitiendo”.

Raful habló de ambos temas en rueda de prensa tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Señaló que, aunque hay ciudadanos que utilizan este medio de transporte de forma responsable, otros lo emplean para violar la ley, cometer delitos y evadir a las autoridades.

Raful indicó que las motocicletas están vinculadas a tres problemáticas principales en el país.

Explicó que el 75% de los accidentes de tránsito involucra motocicletas. También dijo que muchos asaltos se cometen utilizando este tipo de vehículo. Y señaló que las motocicletas son uno de los bienes más robados en República Dominicana.

Dijo que el caso del chofer debe llevar a una reflexión social: criticó que ciudadanos grabaran la situación sin auxiliar a la víctima mientras se desangraba. Y consideró que este comportamiento evidencia una “sociedad del espectáculo” y una pérdida de valores.

“Tenemos que razonar para ver qué tipo de sociedad queremos”, dijo, y agregó: “Si queremos vivir en la sociedad del espectáculo donde grabamos frente a la tragedia sin auxiliar y sin hacer absolutamente nada; si queremos vivir en la cultura del desorden donde nadie quiere cumplir la ley y atacar a las autoridades”.

“Si queremos vivir tratando de que las cosas sean como nosotros, sin cumplir con las que establecen las leyes y la Constitución dominicana (…) tenemos que analizarnos como sociedad y saber qué tipo de valores estamos fomentando en esta sociedad”, continuó.