Episcopado propone al Gobierno comunicarle a la población el plan para enfrentar crisis

Este martes, una comisión del Gobierno se reunió a puertas cerradas con el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano donde conversaron sobre posibles alternativas a la crisis económica que el conflicto en Irán puede acarrear en el país.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que el encuentro, realizado en la Conferencia del Episcopado Dominicano, sirvió para compartir las medidas ya tomadas para preservar el bolsillo de los dominicanos y qué otras perspectivas pueden ofrecer las autoridades eclesiásticas en el escenario geopolítico actual.

Entre las opciones consideradas, el presidente de la conferencia, monseñor Héctor Rodríguez, propuso hacer una planificación clara donde la ciudadanía conozca los pasos a seguir y les ayude “a mantenerse calmada, porque al menos se sabe que hay un plan y cuál es”, evitando que se mantengan en incertidumbre.

Asimismo, añadió procurar que, en la medida de lo posible, los sectores vulnerables sean los más impactados, al tiempo que tomaba en cuenta que “es una crisis que golpea a todos”, pero que los más desfavorecidos sean colocados como prioridad dentro de este marco.

De su lado asumieron el compromiso de concientizar a toda la población sobre la magnitud del panorama geopolítico actual, mas reiteraron que las medidas exactas corresponden al gobierno.

“Estamos en la mejor disposición, los hemos escuchado y ciertamente se ha hablado de muchas cosas, hemos dado muchas sugerencias y ellos las han anotado”, manifestó monseñor Rodríguez.

En días anteriores, la institución católica expresó su postura en contra del contra al redactar una carta que apoyaba los ideales del papa León XIV, quien sostiene “deponer las armas” y “procurar la paz”, al mismo tiempo que rechazaron cualquier forma de violencia al igual que el pontífice.

Frente a la crisis

Mientras tanto, el ministro Sanz Lovatón recalcó que, aun con la inesperada situación internacional, el país mantiene sus prioridades, evitando una escalada inflacionaria, mencionando el subsidio a los combustibles y fertilizantes junto con evitar paralizar el encadenamiento productivo del país, resaltando logros recientes en la economía dominicana.

“Estamos enfrentando una crisis que no hicimos en la República Dominicana, que no tiene factura dominicana, pero la estamos enfrentando con sosiego, con calma, con determinación y en manos de Dios vamos a salir”, subrayó el funcionario.

Como representantes del Consejo del Episcopado estuvieron monseñor Héctor Rodríguez, presidente de la conferencia; Jesús Castro, vicepresidente; Faustino Burgos, secretario general; Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís; y Andrés Napoleón Romero Cardenas, obispo de Barahona.

De parte del Estado dominicano estuvieron Sigmund Freund, ministro de Administración Pública; Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.