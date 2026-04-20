Falla en el Metro y teleférico trastorna el inicio del lunes a miles de usuarios; luego fue restablecido

Una falla en el sistema en el Metro y Teleférico de Santo Domingo trastornó la normal movilidad de los usuarios de estos transportes la mañana de este lunes.

Largas filas se observaban desde las distintas estaciones desde antes de las 7:00 de la mañana. La oficina Metropolitana de Transporte informó que se trató de fallo en el sistema. Sin embargo, no se detalló cuál era el tipo de falla. Los usuarios podían ver desde fuera las luces apagadas.

"Informamos que la línea 1 y 2 de Metro y Teleférico Santo Domingo se encuentran afectadas debido a una falla general del sistema. En estos momentos la institución se enfoca en en restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible. Les invitamos a estar atentos a las actualizaciones", fue lo primero informado por la entidad.

Cerca de las 7:30, el sistema empezó a funcionar.

"El servicio de la Línea 1 y 2 del Metro y Teleférico Santo Domingo ha sido restablecido. Los usuarios podrán acceder al sistema de forma gratuita", informó luego la administración.