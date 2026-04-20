Residentes de la Prolongación Desiderio Arias denuncian más de 30 horas sin servicio eléctrico

A oscuras, con tanques y piedras que obstaculizan la calle, residentes de la Prolongación Desiderio Arias casi esquina doctor Defilló denunciaron la noche de este lunes presentar una avería que les ha interrumpido el servicio eléctrico durante más de 30 horas.

Según los vecinos, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), responsable de brindar el servicio a este sector, tiene conocimiento de la falla, pero hasta el momento no acuden a resolverlo.

“Desde ayer domingo a partir de las 9:00 de la mañana no tenemos energía eléctrica y cuando llamamos a Edesur es una deficiencia en el servicio porque nos dicen que viene una brigada y mira la hora que es en el día de hoy, tenemos más de 30 horas sin luz”, manifestó Omayra Taveras, residente de la zona.

Calle a oscuras en la Prolongación Desiderio Arias casi esquina doctor DefillóJorge Martínez/Listín Diario

Además, otros vecinos denunciaron que al realizar el reporte el día de ayer, representantes de la empresa le notificaron que debían hacer nuevamente el informe, debido a que lo realizaron el domingo, día que no es laborable. Respuesta que inquieta a los residentes quienes cuestionan que las brigadas dan servicio todos los días.

Otra de las denuncias realizadas por los moradores es la condición en la que se encuentra el transformador, destacando que tiene partes negras de otras ocasiones donde ha presentado inconvenientes, lo que aseguran ser la raíz de la avería.

Lorenzo Ogando, quien vive a muy poca distancia de donde está ubicado el equipo eléctrico aseguró que el transformador ha presentado fallas en otras ocasiones “ese transformador a cada rato estalla, le hemos pedido que lo cambien y no nos hacen caso”.

Transformador en la Prolongación Desiderio Arias casi esquina doctor DefillóJorge Martínez/Listín Diario

“Aquí hay personas envejecientes que no pueden estar sin energía eléctrica”, “esto no es un barrio”, “aquí todos pagamos luz”, son otras de las quejas y comentarios que hacen los moradores indignados por la situación.

Augusto Vásquez Camilo, otro de los afectados por la interrupción eléctrica, expresó estar cansado del abuso por parte de las autoridades y calificó como una burla la respuesta por parte de Edesur.

"La respuesta que nos dan es: estamos enterados de eso, burlándose de un pueblo que no se merece que lo traten así", dijo visiblemente alterado el señor Camilo.

Mientras vociferaban: “Queremos luz, queremos luz, queremos luz”, una unidad de la Policía Nacional acudió al lugar y comenzó a retirar los tanques y piedras que obstaculizaban la calle.

Miembros de la Policía Nacional acuden a la zona y retiran tanques y piedras que obstaculizan la calle.Jorge Martínez/Listín Diario

Sin embargo, los residentes decidieron quedarse en la calle hasta que llegue una brigada a resolver el problema.