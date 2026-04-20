Rescatan adolescente de 15 años raptada en Bonao

Miembros de la Policía Nacional rescataron a una adolescente de 15 años que habría sido reportada como raptada el pasado 15 de abril, en el sector El Verde, del municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

La menor, identificada con las iniciales M.C.P.D., fue localizada en el interior de un depósito en una finca de plátanos, en la localidad Caribe de esa comunidad, donde se encontraba retenida contra su voluntad, según el informe preliminar.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron al presunto autor del rapto, identificado como Yeison Alejo Marte, quien era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0025284, por presunta violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literales B y C de la Ley 136-03, relacionados con abuso sexual en perjuicio de la menor.

De acuerdo con el reporte policial, el detenido resultó herido de bala en ambas piernas tras enfrentar a los agentes con un arma de fabricación casera, tipo chilena, durante el operativo. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia al hospital regional de Bonao, donde recibe atenciones médicas.