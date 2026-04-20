“Mi hijo no se merecía esa muerte tan mala”, madre del chofer Deivy Abreu

"Yo lo que le pido a las autoridades es que yo quiero justicia, de verdad, justicia para mi hijo. Mi hijo no se merecía esa muerte tan mala. Dios tiene que castigar y cobrar la muerte de mi hijo. No era malo, mi hijo era bueno”, expresó en medio del llanto Sofía Quezada, madre de Deivy Carlos Abreu.

En medio del dolor y la tristeza, fueron sepultados este domingo en el cementerio municipal en Constanza los restos de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión de desechos sólidos de Santiago, quien perdió la vida tras ser ingresado en un centro de salud producto de las heridas de arma blanca recibidas por un grupo de motoristas, luego de un accidente de tránsito.

“Queremos que se haga justicia porque él estaba laborando y le cayeron como manada de leones a una presa”, dijo Carlos Abreu Quezada, hermano de la víctima.

Sus familiares cuentan que uno de los elementos más dolorosos es que pasó un tiempo importante hasta que lo trasladaron a un centro de salud, pese a que el hecho ocurrió en el parqueo de los jueces del Palacio de Justicia de Santiago y justo cruzando la calle de la edificación se encuentra el Hospital Presidente Estrella Ureña, donde posteriormente fue trasladado y murió.

“Eso es un abuso porque mi papá es un hombre que se estaba buscando la comida día a día y mira lo que le hicieron. Nosotros queremos que se haga justicia”, explica Ronald David Abreu, hijo del fallecido.

Deivy Carlos Abreu era padre de 3 hijos, y en Constanza trabajaba como obrero en la construcción; se había mudado a Santiago hace alrededor de 4 años, según su familia, buscando mejorar su situación económica, y aquí era empleado de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa). Durante 2 años también fue pastor en Agrey, según cuenta su familia.

En medio de la indignación, sus cercanos piden que la muerte de este hombre no se quede impune y que se investigue a cada uno de los que participaron.

“Nosotros pedimos justicia, queremos que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona porque él estaba trabajando, no se estaba metiendo con nadie, solo por un roce le quitaron la vida”, afirma su hermano Anthony Abreu.

El hecho

Lo que inició como un accidente de tránsito terminó en una persecución que atravesó varias calles de la ciudad y terminó en tragedia.

Al menos 15 motociclistas siguieron al camión recolector de basura conducido por Deivy Abreu Quezada, luego de que este impactara con uno de ellos y, presuntamente, abandonara la escena.

"Ahora mismo, lo que todo el mundo sabe es que se han visto los videos. El video que él venía supuestamente tuvo un roce. Él lo rozó y luego ellos le atravesaron un motor a él en el medio del camión para que él se parara. Si él hubiese sido el problema, lo había enfrentado y él buscó la manera de buscar ayuda, de solucionar ese problema, de él lidiar, de no tener que llegar a ese punto”, afirma Judy Reyes, esposa del fallecido.

La tensión fue en aumento durante un recorrido de al menos unos 3 kilómetros. Con el grupo detrás, el conductor se dirigió al destacamento de la Policía Nacional ubicado en la avenida Circunvalación, frente a la entrada de Zona Franca, en busca de resguardo, donde vociferó “me quieren matar” en varias ocasiones, pero nadie salió a intervenir.

El hombre continuó su ruta hasta llegar al Palacio de Justicia, donde fue ultimado en el parqueo de los jueces del lugar.

"Duró demasiado ahí y nadie lo ayudó. Él se encomendó a Dios; nadie fue a acudirlo. Hasta el que lo grabó debe ser condenado a algo. Tanto dolor porque dejar morir a una persona así que está pidiendo ayuda, ¿por qué tantas personas indolentes?”, asegura su hermana Wilka Izamar Abreu Quezada.

La herida

En medio del incidente, Abreu Quezada fue atacado y recibió dos estocadas, una de ellas en la parte externa del muslo de su pierna derecha, lo cual, de acuerdo a su hija, le provocó una hemorragia.

David Carlos Abreu murió a manos de una colisión de motoristas en Santiago, el 13 de abril de 2026.Fuente externa

El arma utilizada fue un cuchillo de tipo táctico de aproximadamente 30 centímetros, con hoja negra mate y borde superior dentado, lo que habría provocado su muerte.

“En ese rato que él tenía ahí en el piso desangrándose, tenían la oportunidad de hacer algo con él rápidamente, pero quien estaba grabando prefirió grabar en lugar de llamar a la ambulancia y él pedía auxilio y ayuda, porque en el video se ve que él decía que no lo dejaran morir, pero lamentablemente murió”, explica su hija Kiara Abreu en medio de lágrimas.

Falta de seguridad

El parqueo de los jueces del palacio es una zona de acceso limitado, donde se supone que hay un personal de seguridad que limita el acceso a los visitantes; sin embargo, en los videos que circulan en redes sociales solo se aprecia un policía, aunque en el área se supone que debe haber una seguridad privada y no se aprecia en las imágenes.

Esta situación vuelve a poner bajo la lupa el nivel de inseguridad al que están expuestos jueces, fiscales y todos los que a diario concurren al Palacio de Justicia de Santiago.

Acciones en justicia

De su parte, la magistrada Yenny Berenice Reynoso lamentó el hecho, al tiempo que destacó que más del 50% de los homicidios se relacionan con conflictos sociales, en este caso por una colisión de tránsito sin ningún herido, conforme a las investigaciones preliminares.

“He instruido a los fiscales a que presenten cargos preliminares por asesinato en contra del grupo criminal que penetró hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse para salvar su vida”.

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Alcaldía y empresa lamentan el hecho

La empresa de gestión de residuos Comlursa S.R.L. expresó su más profundo pesar por el fallecimiento de su colaborador, Deivy Carlos Abreu Quezada, quien perdió la vida tras ser ingresado en un centro de salud a causa de heridas de arma blanca recibidas durante un incidente violento.

Abreu Quezada formaba parte de la institución desde hace nueve meses.

"Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento de profundo dolor, elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de sus seres queridos", manifestó la entidad a través de un comunicado.

En tanto, la Alcaldía de Santiago también se refirió a este lamentable suceso, condenando este acto violento que acabó con la vida del colaborador.

"Los trabajadores de limpieza realizan una labor en beneficio de toda la comunidad. Ante cualquier incidente, existen mecanismos para resolver las situaciones de manera pacífica, sin recurrir a la violencia”, expresó.

Finalmente, la institución demandó que se aplique todo el peso de la ley a los responsables e informó que dispondrá su equipo legal para actuar ante los organismos judiciales.