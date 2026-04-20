Juez inicia audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició el conocimiento de la audiencia preliminar en contra de los hermanos Espaillat, acusados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde 236 fallecieron y más de 100 resultaron heridas.

El magistrado Raymundo Mejía comenzó la audiencia, en contra de Antonio y Maribel Espaillat, pasado las 10:00 de la mañana, llamando a los abogados de la parte querellante a presentar sus argumentos.

En la audiencia pasada, el juez Mejía otorgó un plazo razonable a los terceros civilmente demandados y a los querellantes para que respondan formalmente a la acusación presentada por el Ministerio Público.

El Ministerio Público tipifica los hechos como homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias, según lo establecido en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.

Además, el órgano acusador solicitó medidas cautelares reales, incluyendo la inmovilización de cuentas bancarias y la oposición al traspaso de bienes inmuebles y vehículos de motor.

El expediente indica que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.

Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

Los fiscales aportaron los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público para determinar las causas del colapso de la discoteca.