Juan Hubieres pide reducir precios de los combustibles

El presidente de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, reiteró este lunes su exigencia de que sean reducidos los precios de los combustibles en República Dominicana, al considerar que los costos actuales responden a distorsiones internas del mercado que afectan directamente a los sectores más vulnerables.

Durante una rueda de prensa sostuvo que los precios de los hidrocarburos no están determinados por factores internacionales, sino por lo que calificó como una “mafia” que opera dentro del sistema de comercialización.

Hubieres rechazó la versión oficial que dice que el alza se debe a conflictos internacionales como la guerra de Ucrania.

Afirmó que los precios del barril de petróleo se mantienen entre 82 y 90 dólares, niveles parecidos a los que fueron registrados antes de estas crisis, lo que, según dijo, “evidencia que los combustibles deberían ser más económicos”.

“No es la guerra de Ucrania la que ha probocado el aumento de los combustibles, primero porque hoy aunque ayer se dispararan hoy el barril está entre 82 dolares y 90 dolares, quiere decir que esta igual a que antes que comenzara la segunda etapa de de la guerra de Ucrania, de manera que debe buscar el gobierno otra narrativa”, expresó.

En ese sentido, explicó que una de las principales causas del incremento es “la carga impositiva y la estructura de distribución, donde el Estado percibe entre 97 y 100 pesos por galón en impuestos, mientras que la cadena de intermediación agrega entre 40 y 50 pesos adicionales”, calificando este esquema como “una estafa” para la población.

El líder sindical explicó también el impacto de esta situación en el costo de vida, luego de señalar aumentos en insumos básicos del transporte, como neumáticos que pasaron de mil a dos mil pesos y alternadores que subieron de 15 mil a 40 mil pesos.

Asimismo, advirtió que estos aumentos golpean de manera directa a trabajadores, chóferes, maestros, policías y otros sectores de ingresos medios y bajos, quienes, según afirmó, no tienen capacidad para soportar un alza en el pasaje ni en la canasta familiar, que ya ronda los 50 mil pesos mensuales.

Según Hubieres, el problema radica en un sistema monopólico donde las mismas empresas controlan importación, transporte, almacenamiento y distribución de combustibles, lo que limita la competencia y eleva artificialmente los precios.

Como una posible solución, planteó la reducción de la cadena de costos y la aplicación de un impuesto único de un 10 % para la importación de vehículos del transporte.

Luego de finalizar la reunión, Hubieres hizo un llamado a la población y a los distintos sectores sociales a movilizarse para exigir la rebaja de los combustibles, advirtiendo que, de no tomarse medidas, podría generarse una “explosión social”, y aunque aseguró que los transportistas no desean aumentar el pasaje, reconoció que la presión económica podría obligarlos a tomar esa medida si la situación persiste.