Gregory Adames, exempleado del Jet Set, agradece apoyo por su emprendimiento

Gregory Adames, testigo clave en el caso del Jet Set, agradeció por el apoyo que está recibiendo su negocio “Adames Catibías RD”, una suplidora de empanadas de yucas.

"Quiero dar gracias a todos por el apoyo que me están dando. Estamos haciendo pedidos, por eso es la tardanza para contestar. “Los pedidos que estamos tomando ahora son pedidos para pasado mañana, o sea el domingo, porque tenemos demasiados pedidos para mañana y estamos un poco atareados”, expresó Adames a través de su cuenta de Instagram.

El exempleado de la discoteca de Jet Set inició este proyecto tras colapsar el pasado 8 de abril de 2025 el techo del club nocturno y hoy su red social cuenta con casi 80 mil seguidores.

Gregory era quien se encargaba de la logística y preparación de la discoteca antes del espectáculo.

En el juicio que se lleva a cabo contra los hermanos Espaillat, acusados de negligencia por el desplome del techo, es testigo clave y quien ha aportado pruebas contundentes donde les advierte a los propietarios sobre las condiciones del techo antes del derrumbe.