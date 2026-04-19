"Eso no se va a quedar así", asegura hija de chofer ultimado por "motoconchistas"

“Me quieren matar aquellos. Me quieren matar. Policía, me quieren matar”, fueron las palabras de auxilio que pronunció el señor Deivy Carlos Abreu Quezada, mientras conducía un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago y huía de la persecución de al menos ocho “motoconchistas” tras un presunto conflicto vial.

"Me interceptaron por el camino para matarme. Yo no choqué a nadie, se me atravesó el motor en el medio, está grabado allá arriba en la cámara. Me interceptaron los motores en el medio y me fueron arriba con cuchillo, me paré en el cuartel y no me hicieron nada. Estoy apuñalado. ¡Ay Dios! No me deje desangrar Dios mío, padre eterno!", expresaba Abreu Quezada mientras solicitaba ayuda y se desangraba tirado en el piso.

Abreu Quesada falleció el sábado luego de ser agredido con arma blanca por los motorizados. El pasado sábado, la Policía Nacional informó sobre el arresto de ocho “motoconchistas”, incluyendo el presunto autor de la herida de arma blanca que le provocó la muerte.

Su hija, Kiara Michel Abreu de Espinal, narró que el incidente se produjo tras un “roce” con uno de los motoristas mientras transitaba por la Circunvalación de Santiago y aseguró que buscará justicia y que es un caso que “no se puede quedar así”.

“Supuestamente, el roce fue con un motoconcho. Y los motoconchos le cayeron atrás y le dieron dos puñaladas, de las cuales, por una, se desangró, lamentablemente. Y quiero justicia porque es mi papá, y eso no se va a quedar así”, expresó.

Abreu de Espinal aseguró que hubo “negligencia” para darle asistencia a su padre mientras solicitaba la ayuda al estar herido.

Kiara Michel Abreu de Espinal, hija de la víctimaFuente externa

“Sí, claro que sí hubo negligencia, porque ese rato que tenía ahí en el piso desangrándose, tenían la oportunidad de haber hecho algo con él rápidamente. Quien estaba grabando mejor prefirió grabar en vez de llamar la ambulancia y él pedía auxilio y ayuda porque en el video se ve que él decía que no lo dejaran morir. Y voy a hacer justicia si Dios quiere y sé que Dios me va a ayudar porque no se va a quedar así”, manifestó Abreu de Espinal.

La turba de motoconchistas quedó captada en video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se originó tras un incidente de tránsito ocurrido, cuando el vehículo pesado conducido por la víctima habría impactado una motocicleta, generando un conflicto que escaló rápidamente a una persecución.

Las investigaciones establecen que Abreu Quesada fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, resultando con una herida punzocortante en el muslo derecho, ocasionada presuntamente por uno de los ya detenidos.

En medio de la agresión, la víctima logró desplazarse hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad debieron intervenir.

Posteriormente, fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional continúa profundizando las investigaciones para establecer el grado de responsabilidad individual de cada implicado en este hecho violento que ha consternado a la comunidad.

La Compañía de Limpieza Urbana Comlursa S. R. L., empresa a la que pertenecía el chofer del camión recolector de basura, condenó el acto de violencia que terminó con la vida de su colaborador a la misma vez que extendió su solidaridad con la familia de la víctima.

Comuicado íntegro:

"La empresa Compañía de Limpieza Urbana Comlursa S. R. L. expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de su colaborador Deivy Carlos Abreu Quezada, quien se desempeñaba como chofer de camión compactador.

De acuerdo con las informaciones disponibles, el hecho ocurrió el pasado 17 de abril de 2026, durante su jornada laboral, en un lamentable incidente de violencia que le provocó heridas de gravedad.

Abreu Quezada laboraba en la empresa por más de nueve meses. Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento de dolor, elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de sus seres queridos.

Rechazamos cualquier manifestación de violencia que atente contra la vida y la integridad de los ciudadanos, y hacemos un llamado a la convivencia pacífica y al respeto mutuo", lee íntegramente el comunicado