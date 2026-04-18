Director del SNS sobre mortalidad materna e infantil en RD durante primer trimestre 2026: "Es un indicador que debemos felicitar"

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, dio a conocer este viernes los resultados del primer trimestre 2026 de su gestión administrativa.

Ladrón mostró con entusiasmo que los indicadores de gestión de los primeros tres meses del año reportaran una reducción de la mortalidad materna, de un 57.5%; de la infantil, un 21%; y 18% de la neonatal.

"Este es un indicador que nosotros todos debemos felicitar. Este es un indicador de que nosotros tenemos un compromiso país y pararlo aquí es una satisfacción", expresó el funcionario.

Reveló que en los hospitales se contabilizó más de 110 mil hospitalizaciones, que comparadas con el mismo período del 2025, se marca un incremento de un 1.51% y en contraste con el 2019, un 4.00%.

Asimismo, indicó que en su gestión se han realizado 183,467 cirugías; más de un millón cien mil imágenes médicas y más de un millón 250 mil emergencias.

Landrón destacó que en los hospitales que conforman la red pública hospitalaria se brindó más de 12 millones de servicios, entre ellos más de 19 mil cirugías; más de 149 mil imágenes se realizaron; más de 59 mil consultas; más de 31 emergencias; 4,254 hospitalizaciones y un total de 699,138 laboratorios.

"En este primer trimestre, reiteramos, más de 900 mil servicios con relación al primer trimestre del año pasado", manifestó.

Señaló que en el Primer Nivel de Atención (PNA) se reportó un millón trescientos sesenta mil ochocientas tres consultas médicas.

Landrón resaltó que, con relación a las consultas médicas, se realizaron 14,522 más que el año 2025 en el mismo, que reportó un total de 1,346,281.

En cuanto a las visitas domiciliarias, señaló que se realizaron 47,839 más que el año anterior, para un total en 2026 de 179,030, mientras que en el primer trimestre de 2025 registró un acumulado de 131,191 en el PNA.

De procedimientos odontológicos, según indicó el titular del SNS, se produjo un incremento de más de 12 mil, para un total reportado de 169,410 en la Atención Primaria.

"Significa esto que los Centros de Unidad de Atención Primaria son una realidad, que van creciendo las atenciones en cada punto de los diferentes centros", expresó Landrón.

Gestión hospitalaria

El funcionario señaló que, de acuerdo a los indicadores de gestión hospitalaria del primer trimestre 2026, la mortalidad hospitalaria neta se posiciona en 3.82%, asegurando que es una "cifra récord para cualquier país".

Mientras que el índice de ocupación de camas reporta un 51.48%. Landrón explicó que esto significa que los pacientes tengan una duración de menos de cuatro días en los hospitales.