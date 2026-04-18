Protestas en El Tamarindo de Montellano en reclamo de que lleguen las ayudas tras lluvias

Horas después de la visita del presidente Luis Abinader, donde encabezó un encuentro con sectores locales y anunció la construcción de un proyecto de 112 viviendas para mover a afectados en zonas vulnerables, los residentes del sector El Tamarindo de Montellano realizaron una protesta en reclamo de las ayudas dispuestas por el Gobierno.

Los residentes en el sector alegan que se han entregado aportes a otros sectores, pero a ellos no.

Aunque la protesta fue definida como pacífica por sus organizadores, se incendiaron neumáticos y los residentes salieron a las calles a protestar.

Un oficial policial se observa solicitando a los comunitarios la calma asegurando que las entregas continuarán este domingo.

Visita Abinader

El presidente Luis Abinader informó este sábado que se ejecutarán trabajos de reparación en las principales carreteras y caminos de la parte oeste de Puerto Plata, luego de las lluvias que afectaron la provincia.

Además, informó también de la construcción y mejora de al menos 15 puentes en la provincia, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura ante eventos climáticos.

Sobre las ayudas, aseguró que "hemos mandado proporcionalmente la ayuda a todos los lugares afectados a través del Gabinete Social y lo importante es llevar la normalidad a todas estas comunidades lo antes posible".