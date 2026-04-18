Manamoto: primera inciativa de capacitación para motoristas

Con el objetivo de fomentar una conducción más responsable y disminuir los accidentes de tránsito, se realizó el primer programa de capacitación dirigido a motociclistas, como parte de la iniciativa de la Mesa de Acción Nacional con Motociclistas (Manamoto)

La jornada reunió a motoristas en la sala capitular de la alcaldía de Boca Chica donde se abordaron temas clave como la educación, salud vial, el respeto a las normas de tránsito y la prevención de conductas de riesgo.

Ayuntamiento de Boca ChicaVíctor Ramírez

La actividad forma parte de un esfuerzo impulsado por la Fundación Movilidad Vial Dominicana (Movido) y su presidente Miguel Jiménez, quien destacó la responsabilidad y la labor social que recae en cada uno de los presentes.

"Más que echarle la responsabilidad a las autoridades, que en cierto modo tienen su cuota de responsabilidad, hay una gran cuota de responsabilidad que la tenemos nosotros como ciudadanos y es por eso que trabajando de manera conjunta vamos a tener soluciones".

"Yo no tengo un discurso político, tengo un discurso social, a través del cual todos vamos a decir: yo me comprometo", agregó.

Ponencias

Miguel Jiménez, presidente de MovidoVíctor Ramírez

Los exponentes que participaron en la jornada fueron el doctor Frank Reyes, Claudio en Moto y Juan José Mella Mota, coordinador de Movilidad en Seguros SURA, quienes abordaron distintos aspectos clave para la seguridad vial.

Reyes habló sobre el impacto de los medicamentos en la conducción, señalando riesgos como la automedicación y su combinación con alcohol. Claudio en Moto se enfocó en la conducción segura, destacando el uso adecuado del casco, la postura correcta en la motocicleta y la importancia de una conducción defensiva. En tanto, Mella Mota orientó a los asistentes sobre cómo actuar correctamente ante un siniestro vial.

La iniciativa Manamoto surge en respuesta de la alta incidencia de accidentes de tránsito en el país donde los motoristas representan uno de los grupos más vulnerables.

A través de estas charlas, Manamoto busca crear conciencia sobre la importancia del uso adecuado de equipos de protección, el respeto a las señales de tránsito y la conducción prudente.

Durante un conversatorio con el director de este medio, Miguel franjul, los organizadores destacaron que este tipo de iniciativas continuará desarrollándose en distintas provincias del país, con la meta de impactar a miles de motociclistas y promover una cultura de seguridad vial más sólida.

Entre las autoridades presente en esta actividad estuvo presente el alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria; el director de Tránsito y Vialidad del Intrant, Joel Gneco Gross; el director regional Este de la digesett, Santo Enriquez García y el presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Franklin Glass.