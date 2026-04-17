Relaciones entre Europa y Estados Unidos persisten pese a declaraciones de Donald Trump

Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump hacia los países de Europa, donde reprocha a sus dirigentes por no colaborar frente al conflicto en Irán y amenaza con retirarles su apoyo, no ponen en riesgo las relaciones del país norteamericano con la Unión Europea (UE).

"En mi opinión, Estados Unidos es un aliado de la Unión Europea en el marco de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Sigue siendo nuestro aliado, es un aliado de muchísimas décadas y estamos convencidos de que lo va a seguir siendo durante muchos años”, declaró su embajador, Raúl Fuentes Milani.

Aun así, reconoció los desacuerdos en materia de política internacional, donde afianzó la posición de defensa del orden jurídico internacional de la UE, basándose en la “voz propia” del continente junto con el apoyo de las Naciones Unidas.

Estas informaciones fueron brindadas durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, liderado por su director, Miguel Franjul, y su subdirector, Fabio Cabral.

Junto a él estuvieron la embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Alemania, Maike Friedrichsen; Sonia Barbry, embajadora de Francia; Sergio Maffettone, embajador designado de Italia; Ignacio Sánchez, ministro consejero de la Embajada de España; y Stefaan Pauwels, delegado segunda jefatura de la Unión Europea.

En ese sentido, Milani Fuentes reveló que, en el margen de los programas de cooperación que la entidad geopolítica realiza dentro del territorio dominicano y la retirada de Estados Unidos en algunos programas sanitarios y algunas organizaciones de las Naciones Unidas, deja espacios que necesitan cubrir con un rol más activo, sin dejar de lado su enfoque multilateralista.

Muestra de ello es su preocupación por el crimen organizado, donde mantienen una comunicación continua con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), además del programa Acción de Lucha contra el Crimen Organizado en el Caribe (Alcorca), donde utilizan la cooperación policial y judicial en América Latina y el Caribe para combatir el crimen organizado.

Cuentan además con la cooperación militar DUNAS, donde fortalecen la interoperabilidad y entrenamiento conjunto, enfocándose en las amenazas comunes de la región caribeña, y con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para monitorear las prácticas ilícitas como el lavado de dinero.

“Somos capaces de contribuir a algunas cosas que a lo mejor no encuentran en esa relación (con Estados Unidos) y que son importantes para ustedes (República Dominicana), como es precisamente el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos, cuestiones que para nosotros son muy importantes y que forman una parte esencial de nuestra política exterior”, subrayó Milani.

Relación con Haití

Como la Unión Europea es una comunidad política, democrática y de derecho que busca promover la paz y el bienestar de los ciudadanos, la presencia que mantienen en República Dominicana también se traslada a la República de Haití, donde, según señalaron los diplomáticos, las acciones que realizan en ambas naciones son muy diferentes debido al contraste económico de una y otra.

"Nosotros en Haití hacemos una cooperación básicamente humanitaria. Aquí (en República Dominicana) la cooperación va orientada al fortalecimiento del Estado de derecho, a temas de medio ambiente, de desarrollo económico”, reveló el ministro Sánchez.

Entre sus acciones claves en la vecina nación se incluye el financiamiento en la seguridad alimentaria, educación, reconstrucción tras el terremoto del 2010 y apoyo a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.