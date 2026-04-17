Se registra fuga de gas en Downtown Center y evacuan personas

El centro comercial Downtown Center informó que la mañana de este viernes se presentó una fuga de gas en sus instalaciones, lo que obligó a que se evacuara a las personas de acuerdo a los protocolos establecidos.

La fuga y la salida del personal no presentaron “ningún episodio lamentable”. La misma ya se encuentra controlada, según un comunicado compartido por el establecimiento.

“Nuestros equipos técnicos, con el soporte de las autoridades pertinentes, están realizando el levantamiento e inspecciones de lugar para identificar debidamente el origen de este percance y garantizar que se tomen las medidas de seguridad necesarias para que nuestro espacio sea completamente seguro para todos”, informaron.

Informaron que más adelante seguirán informando por las vías correspondientes.