RD y Haití acuerdan abrir espacio aéreo

República Dominicana y Haití anunciaron la apertura de su espacio aéreo, permitiendo la conexión aérea entre los aeropuertos dominicanos y el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano a partir del próximo mes de mayo.

Un comunicado remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) confirma la decisión que busca “facilitar la movilidad, dinamizar los vínculos económicos y fortalecer la relación entre ambos países”.

Esta decisión se dio luego de una reunión entre delegaciones diplomáticas de ambas naciones, quienes se reunieron este viernes en las instalaciones del Parque Industrial Codevi, ubicado en la zona fronteriza dominico-haitiana.

La reunión, según el documento facilitado, tenía el propósito de “dar continuidad al diálogo sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambos Estados”.

“Este encuentro se sustenta en la Declaración conjunta firmada en Elías Piña el 10 de enero de 2021 por el presidente Luis Abinader de la República Dominicana y el extinto presidente Jovenel Moïse de la República de Haití y, cuyos nueve puntos constituyen la hoja de ruta fundamental de los intercambios entre ambos Estados”, especifica.