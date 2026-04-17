Miguel Franjul advierte sobre “la era del vértigo” en el periodismo

El director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, encabezó la conferencia titulada: "Inteligencia Artificial y los periodistas robots: ¿Aliados o reemplazados?", donde ofreció una visión sobre la transformación que atraviesa el ecosistema de la comunicación.

Durante el Tercer Congreso de Medios Digitales y Redes Sociales, organizado por la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (Fucimdres), Franjúl explicó que el antiguo modelo de comunicación, sostenido por el trípode de la prensa escrita, la radio y la televisión, ha sido superado por un proceso de "hibridación de las plataformas impresas con las plataformas digitales" impulsado por el uso masivo de teléfonos móviles.

Destacó que en estos tiempos existen muchos retos; sin embargo, realizó una reflexión para mirar más allá de las dificultades actuales.

"Hay muchos temores, pero también creo que hay muchos campos abiertos para que el proceso de informar y de hacerlo con la verdad, que siga fluyendo y siga contribuyendo al desarrollo de las sociedades", dijo Franjul.

A esta etapa de cambios rápidos e imprevisibles la denominó “la era del vértigo”, un momento donde los pilares tradicionales se han debilitados, afectando la sostenibilidad de todos los medios.

Durante el congreso, Franjul por su trayectoria de más de 50 años en el periodismo.

Entregan reconocimiento a Miguel FranjulLeonel Matos / Listín Diario

"periodístas robots"

Franjul señaló que la incursión de la Inteligencia Artificial es una "realidad inocultable". Actualmente, existen aplicaciones capaces de generar noticias, videos y audios sin redactores humanos, así como presentadores de televisión y editorialistas virtuales.

Ante esta realidad, Franjul destacó que la figura del corrector de estilo está siendo sustituida por el curador de contenidos, periodistas encargados de verificar datos y contextos, especialmente ante el uso de herramientas de IA.

A pesar del avance tecnológico, sostuvo que existe un valor diferencial que ningún algoritmo puede fabricar: la credibilidad.

Definió los archivos del Listín Diario como una "mina de oro" y enfatizó que la capacidad humana para realizar análisis profundos y contextualizar la información es el verdadero pilar de la sostenibilidad periodística.

Franjul afirmó que, aunque el modelo tradicional esté "resquebrajado", la supervivencia del periodismo depende de la capacidad de los profesionales para adaptarse a las nuevas tecnologías sin renunciar a la difusión de la verdad y los hechos reales.