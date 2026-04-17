Informe técnico sobre inspección en Las Dunas de Baní estará listo en dos semanas

El informe técnico sobre la inspección general realizada en el Monumento Natural Las Dunas de Baní, con el fin de evaluar los daños provocados por ocupaciones ilegales, estará listo en un plazo de dos semanas.

El documento es elaborado por técnicos de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), miembros de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y especialistas del Ministerio de Medio Ambiente.

El informe será remitido a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren). Los resultados serán clave para proceder legalmente contra quienes han vulnerado la integridad de este ecosistema protegido.

Francisco Contreras, titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, explicó que el plazo de dos semanas para concluir el peritaje depende del análisis riguroso de los organismos científicos y técnicos participantes.

Contreras sostuvo que la inspección abarcó los 20 kilómetros cuadrados del área protegida, donde se han detectado invasiones de terrenos destinadas a la construcción de viviendas y al establecimiento de cultivos agrícolas.

El área de Las Dunas donde se observan decenas de viviendas construidas por particulares, está ubicada entre el poblado viejo (original) de Las Calderas y el lugar conocido como Rancho Mar, al suroeste del poblado.