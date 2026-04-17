Indomet pronostica continuación de aguaceros este viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que continuarán este viernes los aguaceros que han impactado el país en los últimos días.

De acuerdo al boletín, después del mediodía, se sumarán también los efectos asociados al calor vespertino, esperándose incrementos aún más notables de la nubosidad que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales hasta entrada la noche, en Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo, Duarte, Sánchez Ramírez, San Juan, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.

Por estas lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene a 28 provincias bajo alerta.

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte (el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azua.

La entidad recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.