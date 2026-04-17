Expertos plantean un mayor rol de la academia frente a la criminalidad

Expertos plantearon un mayor rol de la academia dominicana frente a la criminalidad con la base de que están llamadas a asumir un papel activo en la prevención del crimen y la violencia, no solo como formadora de profesionales, sino como generadora de soluciones en la sociedad.

Ese fue el eje central del cuarto panel del Foro Contra el Crimen y la Violencia, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de expertos del ámbito jurídico, académico y político.

El exprocurador general adjunto y exjuez del Tribunal Constitucional, Alejandro Moscoso Segarra, planteó que las universidades deben ir más allá de la enseñanza técnica.

Alejandro Moscoso SegarraJosé Alberto Maldonado

“La Universidad no debe limitarse a la transmisión técnica de conocimiento, sino que tiene la admisión de formar ciudadanos con capacidad de comprensión de su tiempo y de la realidad social”, afirmó.

Sostuvo que la política criminal no puede depender únicamente del Estado: “La política criminal no se reduce a la persecución penal, sino que constituye el conjunto de respuestas que el Estado y la sociedad organiza frente al fenómeno criminal”.

“Resulta evidente que su construcción no puede quedar limitada a los órganos tradicionales del sistema penal y al ministerio de Justicia”, agregó.

Moscoso Segarra también destacó la necesidad de entender la criminalidad desde un enfoque científico y social, al afirmar que la respuesta no puede darse solo desde el Estado, sino que debe contar con una serie de mecanismos, de respuestas institucionales y sociales.

Entre sus propuestas, mencionó la creación de observatorios universitarios de criminalidad, clínicas jurídicas para atención a víctimas, programas de prevención en comunidades vulnerables y la reformulación de los planes de estudio con mayor enfoque en criminología.

Además, subrayó la relación entre seguridad, educación y desarrollo: “La diferencia está ahí no en persecución ni en mano dura en ese populismo penal, es educación, cohesión social e inversión”, dijo, al comparar países como Finlandia y Costa Rica.

El académico Claudio Mejía Medrano coincidió en que las universidades deben ser actores estratégicos.

Caludio Aníbal Medrano MejíaJosé Alberto Maldonado

“Las universidades se posicionan como actores clave por su capacidad de generar conocimiento, de formar ciudadanía crítica y de articular esfuerzos con el estado, con el sector privado y con la sociedad civil”, expresó.

También dijo que el conocimiento producido debe tener un propósito práctico: “Ese conocimiento que generan las universidades, debe ser un conocimiento útil y orientado a la solución de los problemas que afectan a los habitantes del territorio”, afirmó.

Mejía Medrano propuso la creación de una red nacional de observatorios de criminalidad.

“Si se creara un observatorio de todas las universidades para monitorear el fenómeno de la criminalidad, tendríamos una red con una extraordinaria eficacia”, sostuvo.

En el ámbito de la reforma policial, el comisionado ejecutivo Luis García enfatizó en la confianza ciudadana, al señalar que hoy el reto no es combatir solamente con más tecnología y mejores datos, sino construir de verdad una narrativa basada en dos elementos que cree que son importantes: por un lado la confianza ciudadana.

Luis Ernesto GarcíaJosé Alberto Maldonado

“Ese trabajo entre comunidad y autoridad es fundamental”, dijo.

García también advirtió sobre la falta de enfoque multidisciplinario en las políticas de seguridad, porque muchas veces los datos o todas las políticas emergen de arriba hacia abajo y muchas veces vienen de ausencia interdisciplinar.

Entre sus propuestas, planteó la creación de una ley de convivencia y seguridad ciudadana, así como mecanismos administrativos para resolver conflictos.

“Los conflictos ciudadano no se pueden resolver como se resuelven los delitos, con persecución penal”, indicó.

Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, centró su intervención en la seguridad tecnológica y territorial. “Nosotros necesitamos un escudo cibernético que proteja al país de ataques que vengan del exterior”, afirmó.

Pelegrín CastilloJosé Alberto Maldonado

También alertó sobre el descontrol en el mercado de la telefonía: “Millones de aparatos que se venden sin identificación. Millones de paquetes telefónicos que se venden sin control”, dijo.

Castillo insistió en la necesidad de fortalecer la frontera con tecnología y propuso la implementación de un servicio social para jóvenes.

“Estamos hablando de 2.9 millones de jóvenes que pueden ser una fuerza importante”, expresó.

Asimismo, Víctor Garrido, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) planteó la necesidad impostergable de integrar formalmente al sector de vigilancia privada como un brazo auxiliar de la seguridad pública.

Víctor GarridoJosé Alberto Maldonado

Dijo que la propuesta busca establecer un esquema de "primeros respondedores" que contribuya a mitigar la percepción de inseguridad que afecta al 66.5% de los dominicanos.

Sostuvo que la seguridad privada genera anualmente 180 millones de horas de vigilancia, una capacidad que Garrido calificó como subutilizada debido a la falta de un marco legal moderno.