Aerodom inicia trabajos de remodelación de la pista principal de aterrizaje del AILA

Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) inició los trabajos de remodelación y transformación de la pista del Aeropuerto Internacional de Las Américas, a un costo de 20 millones de dólares, con el cual promete fortalecer su infraestructura sin alterar el ritmo de las operaciones.

El punto de partida de esta obra se selló el pasado lunes, con la firma del contrato entre las autoridades y la empresa Ingeniería Estrella, encargada de ejecutar el proyecto.

La inversión da cuenta de la magnitud de una intervención que no se limita a un simple mantenimiento, sino que abarca una renovación integral del pavimento, mejoras estructurales clave y la actualización de la señalización bajo estrictos estándares internacionales.

El pasado jueves, bajo la supervisión del Departamento Aeroportuario (DA) y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), recorrieron el área junto a ejecutivos de Aerodom y de la propia constructora.

Aerodom inicia trabajos de remodelación de la pista principal de aterrizaje del AILAFUENTE EXTERNA

No se trató solo de una supervisión técnica, sino de un acto simbólico que marcó el inicio de una obra que deberá ejecutarse con precisión milimétrica.

El reto no es menor: completar los trabajos en un plazo de cinco meses, entre abril y agosto de 2026, sin interrumpir las operaciones aéreas.

Lo que conlleva

En un aeropuerto que nunca duerme, esto implica coordinar cada intervención con los horarios de vuelos, adaptarse a las exigencias del tráfico aéreo y garantizar que la seguridad permanezca intacta en todo momento.

Mientras las aeronaves continúan despegando y aterrizando, la pista, esa arteria vital del transporte aéreo, será intervenida por tramos, en un delicado equilibrio entre modernización y continuidad.