A tres años del caso Joshua Omar Fernández, su madre lo recuerda con una fotografía

Joshua Omar Fernández era un joven de 19 años que fue víctima de un disparo, la madrugada del 16 de abril de 2023, mientras celebraba su cumpleaños.

Hoy, tres años después, Bertina Decena Berroa, madre de Joshua, recuerda la partida de su hijo menor con una fotografía que refleja un momento feliz que atesora en su corazón.

Su madre lo rememoró a través de su cuenta de instagram con una imagen que captura un momento íntimo familiar: una graduación, dos sonrisas, el orgullo de una madre y un abrazo que hoy forma parte de una memoria.

“Un día como hoy mi corazón se desgarró para el resto de mi vida después de tu partida. Son tres años ya sin tu presencia hijo de mi corazón. Otro año sin tu presencia, te amo y te extraño mi niño”, escribió, dejando ver que tres años después el dolor, la tristeza y el duelo siguen intactos.

Mensaje de la mamá de Joshuafuente externa

Caso Joshua Omar Fernández

Hace tres años, Fernández se preparaba para celebrar su cumpleaños número 19 en el club nocturno Bar Kiss, primero que festejaba en un centro de diversión de este tipo. El cumpleañero había asistido al lugar en compañía de sus amigos: Robert Luis Heredia Torres y Cesar Smarlyn Davinson Montero.

El caso ocurrió cuando salía del mencionado club nocturno cuando, en medio de un asalto a mano de Alison de Jesús Perez Mejía y Luis Brito Troncoso, recibió un disparo en la cabeza.

En el proceso se vinculó a tres acusados principales: Wesly Vincent Carmona, “El Dotolcito”; Luis Brito Troncoso, “Luisito”; y Alison de Jesús Perez Mejía, “Chiquito”.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, 15 años de prisión.

Durante el juicio de fondo, el Ministerio Público había solicitado condenar a 30 años de prisión a alias “El Dotolcito” y 40 años para Perez Mejía y Troncoso Brito.

Acusaron a Wesly Vincent Carmona de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano. En el caso de Perez Mejía, fue acusado por los artículos 265,266, 295, 304, 379, 382 y 385 del mismo código, en añadidura del artículo II y 67 de la ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.

Asimismo, Brito Troncoso fue señalado de violar los artículos 265,266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

Durante el juicio, Carmona expresó su deseo de que al momento de realizar la condena se haga de forma “justa y real”.

“Yo no tengo corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si se me van a hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático” expresó.

Sentencia

Juezas del caso Joshua Fernández y el Dotolcito

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron la sentencia el 25 de abril de 2024. Alison de Jesús Perez Mejía fue condenado a 30 años, Luis Brito Troncoso a 20 años y Wesly Vincent Carmona a 15 años. El tribunal razonó que hubo robo agravado, uso ilegal de arma y asociación de malhechores.

Además, se detalló que Troncoso y Mejía fueron los que dispararon mientras que “El Dotolcito” siempre se mantuvo en el carro. Agregaron que este último tuvo una participación en la planificación de salir a atracar al cierre de la discoteca.

Después de esa sentencia, las defensas apelaron buscando una anulación de la sentencia, libertad o un nuevo juicio. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional terminó ratificando las condenas el 21 de noviembre de 2024, dejando firmes en esa etapa las penas de 15, 20 y 30 años.

Más adelante, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia. En octubre de 2025, la Suprema rechazó los recursos de casación y dejó definitivas las condenas contra los implicados.