Se registran al menos 6 muertos en el Cibao en circunstancias trágicas

Al menos seis personas, entre ellos un adolescente de 16 años, perdieron la vida en circunstancias trágicas, registradas en diferentes provincias de la región del Cibao.

Silvia Jáquez, perdió la vida de manera instantánea cuando un camión tipo patana impactó una motocicleta en la que se desplazaba, en la carretera Mao–Santiago Rodríguez, específicamente en la comunidad de Laguna de la Ceiba.

Mientras que un joven identificado como Sancarlos Pimentel Rosario, alias (Breilin), falleció luego de sufrir una descarga eléctrica en un hecho ocurrido en el sector Plan Piloto de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Sancarlos Pimentel Rosario, alias (Breilin), falleció luego de sufrir una descarga eléctrica en Cotuí.Fuente Externa.

De acuerdo con informes preliminares, el incidente se produjo cuando el joven, presuntamente, se encontraba sobre un poste del tendido eléctrico y habría hecho contacto con cables de alta tensión. Tras la descarga, cayó al pavimento en el que quedó en estado crítico.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que le brindaron asistencia inmediata antes de trasladarlo de urgencia a un centro de salud, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Asimismo, la mañana de este miércoles 15 de abril, un adolescente de apenas 16 años falleció mientras practicaba béisbol en un play del municipio de Constanza, provincia La Vega.

Según informaciones, Yordany Javier Durán Reyes (Yordan), residente en la Colonia Kennedy y estudiante de 4to de bachillerato, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho en medio del entrenamiento y, minutos después, lamentablemente perdió la vida.

Yordany Javier Durán Reyes (Yordan), murió mientras practicaba beisbol en un play de Constanza.Fuente Externa.

En tanto que en Puerto Plata, fue recuperado la tarde del miércoles el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del océano Atlántico.

Hasta el momento, no se ha establecido su identidad, pero según los datos preliminares, se trata de un hombre de nacionalidad dominicana, con una edad estimada entre 30 y 35 años.

Asimismo, en la provincia Puerto Plata, dos personas de nacionalidad haitiana resultaron fallecidas y un dominicano herido, en un accidente de tránsito que se registró en el sector Islabón, en las proximidades de jardín deportivo del distrito municipal de Cabarete.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Lherisse Frantzdy, de 27 años, y Cherfils Oges, de 43 años. En tanto, el herido responde al nombre de Juan Daniel Santos Parra, de 20 años, residente en Veragua