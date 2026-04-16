¿Por qué rechazan tantas solicitudes de visado europeo?

A pesar de las acciones lideradas por el Estado dominicano para gestionar la exención del visado Schengen en estancias cortas de los países que conforman la Unión Europea, la entidad geopolítica admitió estar al tanto de las altas tasas de rechazo que dominan el sistema como un “factor de dificultad” pendiente.

Así lo explicó el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, liderado por su director, Miguel Franjul.

“Estamos intentando identificar las tasas de rechazo de los solicitantes de visado. En el caso de la Unión Europea, siguen siendo muy altas y eso es algo que tenemos que atender”, sostuvo.

Junto a Fuentes Milani estuvieron la embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Alemania, Maike Friedrichsen; Sonia Barbry, embajadora de Francia; Sergio Maffettone, embajador designado de Italia; Ignacio Sánchez, ministro consejero de la Embajada de España; y Stefaan Pauwels, delegado segunda jefatura de la Unión Europea.

Entre las razones expuestas para esta tendencia al rechazo, el diplomático español señaló la incurrencia pasada de documentos no verificables, resuelto parcialmente con los pasaportes biométricos, problemas con certificados bancarios, además de otras complicaciones identificadas durante la evaluación de las solicitudes.

A la lista se agrega la práctica del “visa shopping”, donde interesados solicitan una visa Schengen en el consulado de un país miembro de la Unión Europea por la percepción de que el trámite es más fácil o rápido en vez del país que representa el destino principal o la estancia más larga, o la acción de, tras serle rechazado un visado en un consulado, intentar en otro sin tomar en cuenta la comunicación interna que mantienen estas representaciones administrativas.

De acuerdo a las estadísticas de visas Schengen 2024, el interés de los dominicanos en visitar el hemisferio norte es notable, con un aproximado de 46,754 solicitudes en ese año, siendo los principales países receptores España, Francia, Alemania, Italia y Suiza.

Fuentes Milani propone analizar las causas exactas de esta elevada tendencia como un punto de partida para enfrentar el dilema mientras se flexibiliza y agiliza el proceso de solicitud de concesión del visado con alternativas como visados de múltiples entradas o más largos plazos de vigencia mientras se espera reducir sus requisitos.

“Ese es el futuro, es la dirección. Lo importante es reducir la tasa de rechazo”, aseveró.

Visados estudiantiles

Aunque en esta área pueda percibirse un rechazo similar, Ignacio Sánchez señaló que se trata más de un asunto de plazos

Como España se consolida como destino principal de Europa para los estudiantes interesados en especializar sus conocimientos académicos, la estrategia consiste en integrar al consulado en la campaña para que los universitarios que reciban la beca soliciten el visado de manera inmediata. El problema suele presentarse cuando no se solicita con tiempo.

Si el solicitante dominicano solicita su visado con el tiempo suficiente, no hay ningún problema, siempre que cumpla los requisitos. “El problema son las urgencias”, explicó, al tiempo que recomienda un plazo mínimo de cuatro meses para la solicitud del documento oficial, porque el interés principal es brindar la mayor cantidad de visados posible para estudios.

El embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, durante su participación en el Desayuno de Listín Diario.RAUL ASENCIO/LD

En ese sentido, los demás participantes del Desayuno del Listín destacaron el programa “Caliope”, que procura formar profesores-investigadores dominicanos en ingeniería, o “Erasmus+”, cuya iniciativa respalda la educación, la formación, la juventud y el deporte, ofreciendo becas para que estudiantes universitarios, personal docente y emprendedores realicen intercambios en otros países dentro de la Unión Europea.

Migración ilegal

Respecto a si el flujo de migrantes ilegales dominicanos ha aumentado con el paso de los años en la región, el ministro consejero Sánchez respondió que, debido a la rigurosidad del procedimiento, no existe tal tendencia.

Consideró más notable la presencia ilegal de personas que entran con visa para un lapso determinado y se quedan en el país más tiempo de lo esperado.

“Eso se produce: alguien que va de visita, le surge algo y decide quedarse más tiempo, viola los términos del aviso y está perjudicando a todos. Por supuesto que tenemos una incidencia y es imposible que eso no se produzca”, señaló al tomar en cuenta la cantidad de nacionales que residen en España.

El director del Listín Diario, Miguel Franjul, muestra a los embajadores una de las primeras imprentas que tuvo el decano de la prensa nacional.RAÚL ASENCIO/LD

Aunque no es una práctica muy usual en la región, puede resultar un factor determinante en el promedio de rechazos.

Inicios y perfil

La Unión Europea (UE) es una comunidad política democrática y de derecho compuesta por 27 Estados de ese continente, constituida para propiciar y acoger la integración y gobernanza.

Fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993, aunque su predecesora data de 1951, con el Tratado de París.

Puede formar parte de la Unión cualquier país europeo que cumpla los criterios de Copenhague que establecen la obligatoriedad de que el Estado posea un gobierno democrático y una economía mixta de libre mercado, además de reconocer los derechos y libertades de los ciudadanos, entre otros requisitos.