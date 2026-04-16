Inversiones de la UE en el país se diversifican más allá del turismo

En la actualidad el alcance de los países que conforman la Unión Europea en República Dominicana es cuantificable.

Tan solo en el año 2024 la inversión total fue de 1,600 millones de euros y la inversión acumulada desde el 2020 es de 10,000 millones de euros de acuerdo a los datos presentados por Raúl Fuentes Milani, embajador de la Unión Europea, durante su participación en el Desayuno del Listín Diario.

Atraídos por la estabilidad política en el país, diplomáticos mencionaron que la inversión europea se diversifica más allá del sector turístico, posicionando a la nación como un punto central de conexión, organización y distribución en el Caribe.

Extendiéndose a áreas de construcción, energía, transporte y zonas francas, la Unión Europea se ha consolidado como el primer inversionista en el país, expandiendo su influencia. Para citar un ejemplo, el embajador designado de Italia, Sergio Maffettone, expresó que los italianos mantienen un interés en áreas específicas como la maquinaria, la biomedicina y la ciberseguridad.

“Después del sector turístico, estamos interesados en desarrollar los sectores de la construcción, el biomédico, la agricultura, la maquinaria, el espacio, la defensa, la energía y la ciberseguridad” señaló.

Otros países como Alemania mantienen el foco en las zonas francas, maquinaria para equipos médicos y energías renovables, mientras Francia en el sector de los combustibles, aeropuertos e infraestructuras.

El embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, junto al director del Listín Diario, Miguel Franjul, y el subdirector, Fabio Cabral.RAÚL ASENCIO/LD

“Lo vemos como un socio estratégico, político también, con quien tenemos muchas sintonía en muchísimos temas multilaterales también, que también es en favor de los derechos humanos, el derecho internacional y también como un país de oportunidades económicas, siendo el hub logístico de la región y la puerta de la entrada en la región”, indicó la diplomática Maike Friedrichsen.

Más allá de las inversiones

Con un panorama más amplio de las funciones que realizan en el país, los embajadores resaltaron su participación en espacios culturales con programas de cooperación para incentivar el arte, además de enseñanza de las lenguas románticas por medio de cursos y talleres.

Francia, para ilustrar, posee el programa “Marian por la cultura dominicana” para impulsar la formación artística de jóvenes en las áreas de danza, música y cine. Italia, por otro lado, promueve la enseñanza de la lengua italiana o la habilidad de tocar un nuevo instrumento través de cursos.

Crimen organizado

La influencia de este bloque alcanza al área del crimen organizado donde mantienen una preocupación similar a la de Estados Unidos por estas prácticas ilícitas, con énfasis en combatir el narcotráfico, tráfico de armas y el lavado de dinero.

Precisaron que mantienen una comunicación continua con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) además del programa Acción de Lucha contra el Crimen Organizado en el Caribe (Alcorca), donde utilizan la cooperación policial y judicial en América Latina y el Caribe para combatir el crimen organizado.