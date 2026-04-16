¡No bajar la guardia! Gloria Ceballos explica factores que aumentan las lluvias esta tarde

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que entre la tarde y noche de este jueves vuelven los aguaceros, por la combinación del alto contenido de humedad en la atmosfera y el viento cálido del Sureste.

Dijo que mañana viernes y el sábado siguen las lluvias y el domingo, aunque ese día con menos intensidad.

Los aguaceros serán más intensos, según explicó Ceballos, para la parte este, central, norte y zona fronteriza.

La directora del Indomet ofreció el informe junto al director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

Méndez inmediatamente informó que aumentaron a 27 las provincias en alerta.

En alerta amarilla están: Provincia Santo Domingo, Santiago, Duarte, en especial la zona del Bajo Yuna, San José de Ocoa, Puerto Plata, El Seibo, Distrito Nacional, Monseñor Nouel, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, La Altagracia, La Vega, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Monte Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y La Romana.

Mientras que en alerta verde están: María Trinidad, Samaná, Elías Piña, Valverde, Dajabón, San Juan e Independencia

Reporte de daños

Por las lluvias registradas en los últimos días, 400,928 usuarios siguen sin servicio de agua, dado que 24 acueductos están fuera de servicio.

En la provincia Duarte, la Defensa Civil informa que debido a las fuertes lluvias y la saturación de suelo ocurrió un deslizamiento de tierra en la comunidad de Jodoba, Municipio Villa Arriba, afectando un terreno.

En Santiago, las fuertes lluvias produjeron un deslizamiento de tierra que obstruyo el paso parcialmente en una vía en la comunidad de Palo Alto. Luego fue rehabilitado.